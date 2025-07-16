Глаза светятся, когти как ножи: существо вышло из тьмы и сеет страх — это не собака и не волк

В Тюмени неизвестный зверь задушил всех животных в хозяйстве и исчез

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В микрорайоне Копытова под Тюменью семья местных жителей пережила страшную ночь. В их хозяйство проникли неизвестные существа и жестоко убили почти всех животных: двух поросят, двух коз и пятерых козлят.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волк

Самое пугающее, как отмечает хозяйка, — то, что нападавшие не тронули мясо.

«Они просто как будто выпили из них кровь», — рассказывают местные.

Всё случилось глубокой ночью. Семья установила камеры наблюдения, и на записях — пугающие звуки, которые, по её словам, невозможно забыть.

«Утром вышли — хозяйство разгромлено. Ни мяса, ни волочения, только кровь и мёртвые тела. Даже у охотника сердце ёкнет от такого», — говорят свидетели.

Тела животных были лишь частично повреждены. На камерах видно пятерых существ, по виду напоминающих собак. Но их поведение и внешний вид сильно выбивались из обычного представления о дворовых псах.

«Они лезли на крыши, у них сверкали глаза и огромные когти. Мы поставили ловушку — одно из них подошло, заглянуло. Морда — чёрная, когти страшные», — описывают жители.

Это могла быть стая диких или одичавших собак. Ранее в посёлке уже жаловались на нападения — домашним кошкам и собакам разрывали животы. Но службы отлова реагировали вяло: приезжали только днём и забирали лишь «полудомашних» животных, а те, кто выходил на охоту по ночам, оставались на свободе. Это животное крупнее собаки, чёрное. Это точно не волк, и не собака.

Если бы это был волк или медведь, они бы съели мягкие ткани — им нужно насытиться. А здесь просто задушили и ушли. Так делают только собаки, охотящиеся не ради еды, а по инстинкту. Это чистый инстинкт. Зверь получает удовлетворение от убийства.

Жители микрорайона теперь боятся выходить из дома по вечерам. Некоторые поставили ловушки, другие усилили наблюдение. Жизнь после той ночи уже не будет прежней.

Уточнения

Чупака́бра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды.

