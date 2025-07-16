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Устали убирать шерсть каждый день: секреты ухода за линяющим питомцем, которые никто не расскажет

Ветеринары назвали три способа уменьшить линьку домашних животных
2:24
Зоосфера

Ленька настоящие испытания для владельцев кошек и собак. В это время квартира буквально укрывается пушистым ковром из шерсти. Кажется, без домработницы не обойтись! Но на самом деле поддерживать порядок вполне реально — и без лишних затрат. Главное — знать несколько простых лайфхаков.

Линька собак
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Линька собак

Сезонная линька — естественный процесс, к которому нужно быть готовыми. Но если шерсть у питомца лезет круглый год — это тревожный звоночек. Такое поведение может указывать на неполадки со здоровьем. Следите за состоянием животного и при первых подозрениях обратитесь к ветеринару.

Почему питомец может линять не по сезону:

  • несбалансированное питание;
  • аллергии;
  • гормональные сбои;
  • стресс;
  • болезни щитовидной железы.

А теперь — три простых совета, которые помогут вам пережить сезонную линьку без нервов и ковра из шерсти.

Вычёсывайте каждый день

Да, мы понимаем — после работы хочется упасть на диван и забыться. Но регулярное вычёсывание — это буквально 5-10 минут в день, которые избавят вас от часов уборки. Когда вы расчёсываете питомца, вы удаляете уже отмершую шерсть, которая иначе разлетится по всей квартире. Пусть она лучше останется на расчёске, а не на одежде и ковре.

Следите за питанием

Обратите внимание на состав корма. Даже в случае с готовыми вариантами не всегда можно быть уверенным в полноценности рациона. Если вы кормите натуральными продуктами — проверьте, хватает ли витаминов и минералов. Недостаток нужных веществ напрямую влияет на состояние шерсти и кожи.

Уделите внимание гигиене

Если собаки обычно спокойно относятся к водным процедурам, то кошек к этому нужно приучать постепенно. Купание помогает быстрее избавиться от выпадающей шерсти. Используйте специальные шампуни — они облегчают процесс линьки и делают его более комфортным для питомца.

Сезонную линьку не остановить, но с её последствиями можно справиться. Терпения, немного заботы — и всё получится. Наши пушистики достойны лучшего ухода. А взамен — они дарят нам свою любовь и тепло. И разве не ради этого стоит потерпеть пару месяцев шерстяного "урагана"?

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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