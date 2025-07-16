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Обычная прогулка — и жизнь делится на до и после: крысы снова приносят беду

Эпидемиологи назвали лептоспироз главной инфекцией от городских крыс
6:03
Зоосфера

Крысы прочно ассоциируются с эпидемиями прошлого. Они виноваты в распространении чумы в средневековой Европе, и даже сегодня остаются активными переносчиками болезней. Особенно это актуально в городах, где популяции крыс растут на фоне халатного отношения к мусору, уплотнения жилой среды и тепла коммунальных подвалов.

Крысы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крысы

Хотя массовая угроза от крыс кажется пережитком прошлого, на самом деле они по-прежнему представляют серьёзную опасность. И далеко не всегда эта опасность очевидна.

Лептоспироз: заражение через воду

Самая распространённая инфекция, связанная с городскими крысами — лептоспироз. Бактерии попадают в окружающую среду с мочой инфицированных грызунов. В воде и влажной почве они сохраняют жизнеспособность длительное время, и заражение у человека происходит при контакте с такой средой — через мелкие раны на коже или слизистые.

Особенно риск возрастает летом, в сезон купания и активного отдыха на природе. Например, в преддверии Олимпиады 2024 в Париже обсуждался вопрос санитарной безопасности Сены — именно из-за возможного заражения лептоспирозом.

Симптомы включают высокую температуру, озноб, боли в мышцах и суставах. Без лечения болезнь может перерасти в тяжёлую форму, связанную с поражением печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

Болезнь Вейля: тяжёлый поворот лептоспироза

Когда течение лептоспироза осложняется, возникает болезнь Вейля. Это его наиболее тяжёлая форма, способная привести к летальному исходу. Пациент страдает от выраженной желтухи, внутренних кровоизлияний, отказа почек и общего септического состояния.

Хотя болезнь Вейля встречается реже, она представляет особую опасность для людей, работающих или отдыхающих в местах с высокой плотностью крыс — таких как набережные, склады, канализационные коллекторы.

Лихорадка от укуса крысы: скрытая угроза

Ещё одна малоизвестная, но реальная угроза — стрептобактериоз, более известный как лихорадка от укуса крысы или болезнь Хаверхилла. Возбудителем служит бактерия Streptobacillus moniliformis. Заразиться можно не только через укус, но и через царапину, контакт с инфицированным животным или даже употребление заражённой пищи (например, непастеризованного молока).

После инкубационного периода (обычно не более 10 дней) возникают острые симптомы: резкий подъём температуры, озноб, боли в голове, животе и суставах. Позже может появиться сыпь, напоминающая корь или краснуху. В редких случаях осложнения затрагивают мозг — возможны абсцессы или менингит.

Интересный факт: около 10% укусов крыс в городской среде заканчиваются развитием именно этой лихорадки, особенно в перенаселённых и антисанитарных районах.

Чума: забытая, но не исчезнувшая

Хотя кажется, что чума осталась в учебниках истории, это заболевание по-прежнему существует. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает её "вновь возникающим инфекционным заболеванием". С 1990 по 2015 год было зарегистрировано более 50 000 случаев по всему миру — в основном в Африке, Азии и Америке. Даже США не избежали отдельных вспышек.

Пока что Европа относительно свободна от чумы: последний случай зафиксирован на Корсике в 1945 году. Однако при неосторожном обращении с грызунами риск сохраняется. Заболевание успешно лечится антибиотиками, если диагноз поставлен вовремя. Тем не менее профилактика остаётся ключевым инструментом: избегать контакта с крысами, защищаться от укусов блох и своевременно обращаться к врачу при симптомах.

Страх и популяции: стоит ли бояться крыс

Наибольшую угрозу, вопреки распространённому мнению, представляют не "легендарные" чёрные крысы, ассоциирующиеся с чумой, а более многочисленные коричневые крысы. Именно они переносят лептоспироз и обитают в современных городах, особенно в канализациях и мусорных точках.

Точные оценки численности крыс затруднены, что даёт простор для спекуляций и политических дискуссий. Некоторые учёные утверждают, что до 30% крыс в крупных городах являются носителями патогенов. С другой стороны, существует мнение, что резкое сокращение численности популяции может быть контрпродуктивным — в меньшей популяции возрастает плотность заражения и, как ни странно, риск передачи болезни человеку увеличивается.

"Мы не можем допустить бесконтрольного роста численности крыс, но и агрессивное истребление — не панацея", — считает эпидемиолог Жан-Филипп Моро из Университета Париж-Сакле.

Как защититься от заражения

Наиболее эффективный способ борьбы с болезнями, переносимыми крысами — это профилактика. В неё входят:

  • регулярная уборка и вывоз мусора;

  • защита от контакта с грызунами в быту и на работе;

  • использование средств индивидуальной защиты при работе в канализациях и на стройках;

  • гигиенические меры при купании в открытых водоёмах;

  • отказ от непастеризованных продуктов сомнительного происхождения.

Важно также понимать, что санитария — это не только вопрос личной гигиены, но и ответственность городских служб. Без комплексного подхода к утилизации отходов и контролю грызунов никакие индивидуальные меры не помогут остановить распространение инфекций.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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