Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни

Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С момента рождения львята оказываются в эпицентре опасностей. Слепые, беззащитные и полностью зависящие от матери, они становятся лёгкой добычей для многих хищников. В африканской саванне не только чужие виды, но и свои же сородичи могут стать смертельной угрозой.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лев

Среди главных охотников за львятами — пятнистые гиены. Эти адаптивные и выносливые млекопитающие славятся своей организованностью и невероятным чутьём. Если львица покидает потомство ради охоты, гиены без колебаний воспользуются моментом.

Не менее опасны и леопарды. Они действуют скрытно: могут схватить львёнка и унести его на дерево, чтобы съесть, не рискуя столкновением с взрослыми львами. В случае, если поблизости окажется стая шакалов, шансов на выживание у детёныша тоже немного — численность и коллективная стратегия делают этих животных весьма эффективными охотниками на молодняк.

Но самой мрачной угрозой для львят порой становятся… сами львы. Когда новый самец или группа самцов захватывает прайд, они нередко убивают львят, рождённых от предыдущих вожаков. Этот жестокий механизм — способ ускорить наступление фертильного периода у самок и утвердить собственную генетическую линию. Такое детоубийство, несмотря на всю его варварскую природу, считается частью естественного отбора.

Кто бросает вызов взрослому льву

Когда львёнок вырастает, его статус резко меняется. Взрослый лев становится одним из самых грозных хищников на континенте. Однако даже в этом случае у него есть враги, пусть и немногочисленные.

Одиночки, отделившиеся от прайда, становятся уязвимыми. Пятнистые гиены могут напасть на одинокого льва, особенно если он болен или ранен. Групповая атака даёт им преимущество, и такие случаи — хоть и редки — зафиксированы не раз. В большинстве случаев это борьба за добычу: туши крупных животных нередко становятся ареной ожесточённых схваток между видами.

Неожиданные враги львов — травоядные. Африканские буйволы и даже слоны могут быть смертельно опасны. Разъярённый буйвол, защищающий стадо, способен нанести льву тяжёлые увечья. Слоны, почувствовав угрозу, атакуют первыми, и в столкновении с ними даже взрослый самец рискует погибнуть.

Сами львы тоже не прочь вступить в схватку. Соперничество за территорию и самок — постоянная реальность для самцов. Поединки между конкурентами нередко заканчиваются смертью одного из них или тяжёлыми травмами, приводящими к постепенному ослаблению и гибели. Особенно уязвимы молодые самцы, изгнанные из прайда. Пока они не создадут свою коалицию или не захватят прайд, они живут в режиме постоянной опасности.

Оружие льва: сила, стратегия и рев

Король саванны вооружён не только когтями и клыками. Его главное преимущество — комплексный арсенал выживания.

Физически лев — мощное животное: мускулистое тело, острые когти, челюсти, способные дробить кости. Во время драки он использует лапы как дубины: один точный удар может сломать кость или отправить противника в нокаут. А его клыки рассчитаны на ближний бой — их прочность и форма делают их эффективным оружием против любых соперников.

Но не только физическая мощь делает льва доминантным хищником. У него есть и "психологическое" оружие — мощный рев. Этот звуковой сигнал слышен на расстоянии до 8 километров и служит для обозначения территории, отпугивания конкурентов и организации группы.

Ещё одна важная составляющая — коллективизм. Львы — единственные по-настоящему социальные кошки. Самки охотятся слаженно, что увеличивает шансы на успех и обеспечивает безопасность прайда. Самцы часто объединяются в коалиции, чтобы захватывать и защищать территории, делить самок и повышать свои шансы на выживание. Эта социальная структура играет ключевую роль в их обороне.

Человек: враг, равных которому нет

Однако даже эти адаптации бессильны перед самой страшной угрозой — человеком. Если измерять по разрушительной силе, человек стоит далеко впереди всех природных врагов льва. И вот почему.

Главный фактор — разрушение среды обитания. Львы нуждаются в обширных территориях. Сельское хозяйство, дороги, добыча полезных ископаемых и урбанизация отнимают у них пространство. Территория уменьшается, добычи становится меньше, и это приводит к конфликтам с фермерами и скотоводами.

Добавим к этому браконьерство. Несмотря на наличие легальной трофейной охоты в некоторых странах, многие случаи отстрела львов незаконны. Их убивают ради костей, когтей, шкур — всё это ценится в азиатской медицине и на чёрном рынке. А на африканских ранчо львов часто травят, считая их угрозой для скота.

Немалая проблема — болезни. Контакт с одичавшими собаками принёс в ареал львов вирус чумы плотоядных. Вспышки этой болезни уже выкашивали целые популяции. Особенно опасны вирусы в изолированных группах — там иммунная защита минимальна.

Изменение климата — ещё один удар. Засухи, пожары, нестабильные сезоны дождей влияют на доступность добычи и структуру экосистем. Львы вынуждены адаптироваться к новым реалиям, но не всегда успевают.

Исчезновение реального короля

По данным Международного союза охраны природы, лев находится в списке уязвимых видов. Сегодня в дикой природе осталось менее 20 тысяч особей по всей Африке. Для сравнения: в начале XX века их было около 200 тысяч. Азиатский подвид Panthera leo persica и вовсе едва не исчез: в индийском национальном парке Гир живёт всего около 600 особей.

Причины почти полностью рукотворны. Ни гиены, ни конкурирующие самцы, ни даже буйволы не нанесли популяции львов такого ущерба, как человеческая активность.

"Человек стал не просто угрозой — он стал фактором, определяющим будущее вида", — заявил эколог из IUCN Ричард Хёрст.

Если не изменить подход к охране природы, львы могут навсегда исчезнуть не с мифов, а из реальности.

Уточнения

Лев — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер, относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

