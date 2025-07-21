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Шизофрения через ласку: неожиданная правда о кошачьих и людском мозге

Исследования показали влияние паразитов от кошек на психику человека
1:53
Зоосфера

Милый пушистик на диване может быть не только источником радости, но и… потенциальной угрозой психическому здоровью. Звучит как теория заговора? А вот и нет — речь идёт о реальных научных данных.

Сиамская кошка
Фото: Wikipedia by stefan_fotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сиамская кошка

От лапок до диагноза: как всё связано

Даже если кошка ни разу не выходила на улицу, это не означает, что она не может принести в дом опасные микроорганизмы. Зараза может попасть в квартиру на обуви, на сумке, с других питомцев — и в итоге оказаться у вашего домашнего любимца.

Но это только начало.

Учёные из Австралии провели масштабный анализ 17 исследований, охватывающих данные из 11 стран мира. И пришли к тревожному выводу: существует устойчивая связь между наличием кошки в доме и риском развития шизофрении у хозяев.

Подозреваемые — не сами кошки, а паразиты

Главные подозреваемые в этом деле:

  • Toxoplasma gondii — паразит, широко известный из-за токсоплазмоза;

  • Pasteurella multocida — бактерия, обитающая в ротовой полости кошек.

Эти микроорганизмы могут попасть в организм человека через укус, царапину или контакт с кошачьими фекалиями.

Оказавшись в теле, они способны повлиять на центральную нервную систему, изменить работу нейромедиаторов — и таким образом спровоцировать неврологические расстройства, вплоть до шизофрении.

Научный спор продолжается, но выводы пугают

О связи между токсоплазмой и психическими нарушениями впервые заговорили ещё в 1995 году. Современные исследования лишь укрепляют эту гипотезу.

Точный механизм поражения до конца не изучен, но факты тревожны: носительство паразита может увеличить риск развития шизофрении, особенно у предрасположенных людей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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