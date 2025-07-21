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Ты — её человек, просто без шума и фанфар: как кошка говорит о чувствах

Кошки привыкают к людям и выражают привязанность по-своему
1:51
Зоосфера

"Кошки — одиночки. Им всё равно на людей". Знакомо? Миф, в который верят даже те, кто каждую ночь делит подушку с пушистым хвостом.

Девушка с кошкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с кошкой

Но действительно ли кот не способен привязаться к человеку так, как это делает собака? Ответ вас удивит.

Холодность? На самом деле — маска

Кошки часто кажутся отстранёнными. Они не бегут в коридор встречать хозяина, не прыгают от радости и не виляют хвостом. И именно поэтому многим кажется, что никакой любви к человеку у них нет.

Но это большое заблуждение.

У кошек есть чувство привязанности — просто оно тихое

Учёные и практикующие зоопсихологи подтверждают: у кошек формируется устойчивая эмоциональная связь с тем, кто с ними живёт. Просто они выражают её не так, как собаки.

Если кот:

  • приходит и ложится рядом;

  • мурлычет, когда вы гладите его;

  • трётся щекой об вас;

  • приходит "на проверку", когда вы грустите —

это всё проявления глубокой привязанности. Пусть и в кошачьей манере — сдержанной, но искренней.

Семья — не только для людей

Кошки воспринимают своего человека как часть "прайда", как родственного члена. И даже если они гуляют сами по себе, всё равно регулярно возвращаются — не просто к дому, а к тому, кто их кормит, гладит, разговаривает и понимает.

Иногда кот может даже ревновать вас к другим — не потому, что он эгоист, а потому что он дорожит вашей привязанностью.

Почему кажется, что коту всё равно

Всё дело в выражении эмоций. Кошки не театральны. Вместо бурной радости — лёгкое касание головы. Вместо лающего восторга — тихое мурчание на коленях.

Они любят не громко. Но зато — по-настоящему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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