Мал, да в сердце навсегда: эти собаки готовы на всё ради хозяина

Они не умеют говорить, но каждое движение, каждый взгляд кричит: "Я всегда рядом". Маленькие собаки — не только милые создания, но и настоящие хранители человеческой души. Их размер не мешает, а, наоборот, подчёркивает главное — безграничную преданность.
Если вы ищете не просто питомца, а верного друга, вот породы, которые выбирают сердцем.
Эта милая комнатная собачка всегда рядом. Где вы — там и она. Любопытна, ненавязчива и легко ладит с окружающими. Ши-тцу не требует много пространства, но очень ценит эмоциональную близость.
Всегда следует за вами по пятам
Обожает внимание и ласку
Предана, но не назойлива
Этот малыш — настоящий энергетический шарик. Сильная привязанность к одному человеку делает чихуахуа уязвимой, если оставить её одну. Очень активна, порой вспыльчива, но вся эта буря — от любви.
Ревнует к другим
Не переносит одиночество
Ярко выражает эмоции
Таксы — тихие верные спутники, которым чужда агрессия. Они не лезут первыми к незнакомцам, но при этом глубоко и искренне любят своего человека. Идеальны для одиноких — ведь вся их душа принадлежит только одному хозяину.
Ласковые, но сдержанные
Могут приревновать
Очень чувствуют настроение хозяина
Йорки общительны, игривы и любят быть в центре внимания. При этом быстро привязываются к тем, кто ухаживает за ними — кормит, расчёсывает, гуляет. Эти малыши плохо переносят одиночество, потому что жаждут общения и любви.
Любят как семью, так и гостей
Ориентированы на заботу
Не могут быть одни надолго
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.