Дикий инстинкт в мягких тапках: почему кошка превращается в ураган ночью

Коты мешают спать из-за инстинктов и стремления привлечь внимание

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы только легли спать, а из темноты уже несётся пушистый ураган: прыжки, мявканье, "бег с препятствиями" по голове — знакомо? Кажется, будто кошка специально издевается. Но нет — всё гораздо глубже.

Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Кошка голубая русская

Не каприз, а инстинкт

Такое поведение вовсе не признак избалованности. Кошки — потомки ночных охотников, и эта привычка действовать в темноте у них в крови. Даже самый домашний питомец помнит, что именно ночью добывают пищу и патрулируют территорию.

И нет, покормить кошку среди ночи — не значит её утихомирить. Скорее наоборот: она воспримет это как поощрение и продолжит концерт.

Как успокоить пушистого ночного монстра

Чтобы ночи стали тише, начните с простых шагов:

1. Развлечения днём — сон ночью

Когтеточки, интерактивные игрушки, тоннели, даже доступ к окну — всё это помогает кошке выплеснуть энергию в течение дня.

У вас есть аквариум? Отлично! Для кошки — это живое телевидение.

2. Лоток должен быть чистым

Питомец может мстительно мявкать или будить вас не из вредности, а потому что лоток остался грязным.

Лучше вымыть его сразу — и не будет "ночных жалоб".

3. Плотный ужин перед сном

Сытый кот — сонный кот. Перед сном обеспечьте кошку достаточным количеством еды и свежей воды.

Желательно — полноценный вечерний приём пищи, а не лёгкая закуска.

4. Играйте перед сном

Важно потратить 15-20 минут на подвижные игры вечером.

Это не просто развлечение, а способ вымотать питомца — чтобы он спал, а не устраивал охоту на ваши ноги.

Если всё перепробовано, а кот буянит

Бывает, что вы сделали всё: и поиграли, и накормили, и лоток чистый. Но питомец всё равно не даёт спать.

Почему? Ответ прост: он требует внимания. Даже негативная реакция хозяина для кошки — это внимание. Особенно часто такое случается, если животное не пускают в спальню — для него это равносильно изгнанию из "прайда".

Что делать

Дайте коту понять, что ночью его шалости не вознаграждаются — не кормите, не играйте, не разговаривайте.

Подумайте: может, он хочет спать рядом? Иногда стоит просто открыть дверь в спальню.

Терпение, последовательность и немного хитрости — вот что усмирит ночного проказника.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



