Кот снова на подушке? У него на это серьёзные причины — и ни капли наглости

Питомцы ложатся на кресло или кровать владельца для укрепления связи

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы только что встали с дивана — и тут же на вашем тёплом пятне уже свернулся пушистый хвост. Знакомо? Такое поведение у кошек вызывает одновременно умиление и лёгкое раздражение. Но почему они так любят именно "ваше" место?

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Они выбирают безопасность — на инстинктах

Несмотря на всю свою независимость, кошки — создания осторожные. И когда они ложатся именно туда, где только что сидел человек, это не прихоть. Это инстинкт самосохранения.

Запах хозяина для кота — как сигнал: "Здесь безопасно". Питомец чувствует, что в случае опасности человек защитил бы это пространство. Поэтому и выбирает его как лучшее место для отдыха.

Мягко стелет — и греет

Уют — это святое. Там, где часто сидит или лежит человек, остаётся остаточное тепло. А коты — настоящие охотники за тёплыми местечками. Им не важен диван как мебель — им важно, что он мягкий и тёплый.

Это тепло словно манит, и кот идёт туда, где комфорт максимальный.

Это не протест — это "я с вами"

Кошки территориальны. Ложась на ваше место, они не столько захватывают территорию, сколько обозначают: "Я свой”. Это способ стать частью "стаи", подтвердить своё присутствие и укрепить связь с хозяином.

Так кот показывает, что считает себя равноправным членом семьи — и даже хочет участвовать в ваших ритуалах отдыха.

Привязанность, выраженная телом

Иногда это — нежность без слов. Кот, ложась на ваше место, может просто скучать, хотеть быть рядом. Особенно если вы были расстроены или долго отсутствовали. Он хочет быть ближе — хотя бы к вашему запаху.

Это тонкий жест привязанности: "Я рядом, даже если тебя сейчас нет".

Игра запахов

Кошки обмениваются запахами, чтобы чувствовать себя частью группы. Ложась на ваше место, кот смешивает свой запах с вашим — и таким образом укрепляет общую территорию. Он оставляет метку, которая будет "разговаривать" с вами и другими обитателями дома.

Что делать, если вам это не нравится

Просто мягко перенаправьте внимание кота. Не ругайте — в его поведении нет агрессии. Замените ваше место на не менее уютное:

Поставьте рядом тёплую лежанку;

Используйте подстилку с вашим старым свитером — запах останется;

Чаще играйте и гладьте питомца — он будет чувствовать близость и без смены дивана.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



