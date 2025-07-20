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Поводок или рулетка? Один из них уже отправил тысячи в больницу

Поводок признан более безопасным для прогулок с собакой, чем рулетка
2:24
Зоосфера

Тысячи травм, испуганные питомцы и потерянный контроль — поводки-рулетки давно вызывают споры среди владельцев собак. Удобны ли они на самом деле? Или это всего лишь опасная иллюзия?

Собака
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему рулетки — не лучший выбор

В США ещё в 2007 году было зафиксировано более 16 000 случаев травм, связанных с использованием поводков-рулеток. И это только зарегистрированные случаи.

Кинолог Диана Беляева объясняет: несмотря на внешнюю практичность, рулетка провоцирует массу проблем как для собаки, так и для её владельца.

Вот чем опасна рулетка:

  • Нет быстрого контроля: в экстренной ситуации притянуть собаку к себе моментально не получится.

  • Повышенный стресс у собаки: трос всегда натянут, животное не расслабляется и не может передавать мирные сигналы другим псам — это провоцирует конфликты.

  • Пугающий эффект: если рулетка выпадет из рук и загрохочет за собакой — питомец испугается и убежит, часто в панике.

  • Реальные травмы: тонкий трос может вызвать порезы, ожоги, особенно при резком натяжении.

Кроме того, рулетка рушит контакт между человеком и животным. Вместо взаимодействия — постоянное натяжение и хаотичное поведение пса.

Классический поводок: безопаснее, спокойнее, эффективнее

Обычный поводок даёт больше свободы и контроля одновременно. Звучит парадоксально, но так оно и есть. Почему?

  • Собака чувствует хозяина: изучает его движения, сигналы, лучше ориентируется.

  • Контакт крепнет: питомец учится следовать рядом, понимать команды.

  • Личное пространство — под контролем: длинный поводок (от 3 метров) позволяет собаке исследовать окружающий мир, но при этом остаётся связь с владельцем.

  • Меньше агрессии: животное свободнее выражает мирные сигналы другим собакам, что снижает риск драк.

  • Больше уверенности: собака спокойно нюхает, изучает, движется естественно.

Идеальный поводок — длинный, прорезиненный, не скользит в руке. Важная деталь — облегчённый карабин и возможность перестёгивать поводок на короткий режим. Это делает прогулку удобной в любой ситуации.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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