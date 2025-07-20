Царапает и дерёт обои? Кот не хулиганит — у него проблема с когтями

Если у вас дома живёт кошка и нет когтеточки, то, скорее всего, ваши обои или диван выглядят, мягко говоря, не идеально. Но виноват ли в этом питомец? Совсем нет — у него просто нет другого выхода.
Когда кошка точит когти об мебель, это не попытка досадить хозяину, а естественный инстинкт. Так она стачивает когти, избавляется от ороговевших слоёв и поддерживает здоровье лап.
Уличным котам проще: их когти стачиваются о кору деревьев, камни и асфальт. А вот домашним питомцам такой "маникюрный салон" недоступен — им остаётся только ваш любимый диван.
Для домашних кошек решение одно — регулярно подстригать когти. Делать это нужно не реже одного раза в месяц. Тогда:
животное перестанет драть мебель;
когти не будут врастать;
кошка будет царапаться слабее и реже;
снижается риск травм в доме.
С собаками история похожая. Даже при регулярных прогулках их когти не всегда стачиваются должным образом — особенно это касается прибылых пальцев, которые не касаются земли при ходьбе.
Если когти становятся слишком длинными, собака может зацепиться за ковер или предмет мебели и повредить лапу. Кроме того, отросшие когти могут врастать в подушечки, причиняя боль и воспаление.
Всё, что нужно — когтерезка и пара минут свободного времени. Этот несложный ритуал не только сохранит здоровье питомца, но и спасёт ваш интерьер.
Один раз в месяц — и ни царапин, ни боли.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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