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Царапает и дерёт обои? Кот не хулиганит — у него проблема с когтями

Ветеринары рекомендовали стричь когти кошкам и собакам раз в месяц
1:45
Зоосфера

Если у вас дома живёт кошка и нет когтеточки, то, скорее всего, ваши обои или диван выглядят, мягко говоря, не идеально. Но виноват ли в этом питомец? Совсем нет — у него просто нет другого выхода.

Кошка породы саванна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка породы саванна

Царапание — не каприз, а необходимость

Когда кошка точит когти об мебель, это не попытка досадить хозяину, а естественный инстинкт. Так она стачивает когти, избавляется от ороговевших слоёв и поддерживает здоровье лап.

Уличным котам проще: их когти стачиваются о кору деревьев, камни и асфальт. А вот домашним питомцам такой "маникюрный салон" недоступен — им остаётся только ваш любимый диван.

Как обойтись без потерь: роль хозяина

Для домашних кошек решение одно — регулярно подстригать когти. Делать это нужно не реже одного раза в месяц. Тогда:

  • животное перестанет драть мебель;

  • когти не будут врастать;

  • кошка будет царапаться слабее и реже;

  • снижается риск травм в доме.

А как же собаки

С собаками история похожая. Даже при регулярных прогулках их когти не всегда стачиваются должным образом — особенно это касается прибылых пальцев, которые не касаются земли при ходьбе.

Если когти становятся слишком длинными, собака может зацепиться за ковер или предмет мебели и повредить лапу. Кроме того, отросшие когти могут врастать в подушечки, причиняя боль и воспаление.

Маленький ритуал — большая польза

Всё, что нужно — когтерезка и пара минут свободного времени. Этот несложный ритуал не только сохранит здоровье питомца, но и спасёт ваш интерьер.

Один раз в месяц — и ни царапин, ни боли.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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