Раз-два и съел: сколько раз в день действительно нужно кормить кота

Вы замечали, что некоторые кошки постоянно просят еду, а другие — равнодушно проходят мимо миски? Оказывается, дело не только в характере: правильный режим питания зависит от множества факторов, о которых владельцы часто забывают.
Большинство ветеринаров сходятся во мнении: домашнего кота или кошку нужно кормить как минимум два раза в день. Это минимум. Однако слепо следовать схеме "утро-вечер" нельзя. Рацион зависит от возраста, здоровья, кастрации и даже породы питомца.
Если у вас кастрированный кот, будьте особенно внимательны. После операции у животных чаще всего просыпается зверский аппетит. И если оставить корм в свободном доступе, это почти гарантированно приведёт к ожирению.
Пища, оставленная в миске, быстро теряет запах. А значит, кошке становится скучно есть, и она будет просто подбирать кусочки от скуки или по привычке — даже если не голодна.
В результате — лишний вес. А дальше всё по цепочке:
нарушается обмен веществ;
растёт риск диабета;
развиваются болезни ЖКТ.
Каждой кошке нужен индивидуальный подход. Одни породы склонны к полноте, другие — к чувствительному пищеварению. Учитывать это без консультации сложно.
"Грамотно составленный рацион продлевает жизнь питомцу и снижает риск серьёзных заболеваний", — напоминают ветеринары.
Если здоровье вызывает вопросы — даже разовый приём у специалиста способен предотвратить проблемы.
Сбалансированный сухой корм — не просто удобство. Он помогает избежать заболеваний ЖКТ, держит вес под контролем и укрепляет иммунитет. Главное — подобрать формулу, подходящую конкретному животному.
Впрочем, даже лучший корм не поможет, если питомец получает его не по режиму.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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