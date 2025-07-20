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Раз-два и съел: сколько раз в день действительно нужно кормить кота

Неправильный режим кормления кошек приводит к риску ожирения и диабета
2:08
Зоосфера

Вы замечали, что некоторые кошки постоянно просят еду, а другие — равнодушно проходят мимо миски? Оказывается, дело не только в характере: правильный режим питания зависит от множества факторов, о которых владельцы часто забывают.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Не "всегда по требованию", а по графику

Большинство ветеринаров сходятся во мнении: домашнего кота или кошку нужно кормить как минимум два раза в день. Это минимум. Однако слепо следовать схеме "утро-вечер" нельзя. Рацион зависит от возраста, здоровья, кастрации и даже породы питомца.

Если у вас кастрированный кот, будьте особенно внимательны. После операции у животных чаще всего просыпается зверский аппетит. И если оставить корм в свободном доступе, это почти гарантированно приведёт к ожирению.

Почему нельзя оставлять еду в миске

Пища, оставленная в миске, быстро теряет запах. А значит, кошке становится скучно есть, и она будет просто подбирать кусочки от скуки или по привычке — даже если не голодна.

В результате — лишний вес. А дальше всё по цепочке:

  • нарушается обмен веществ;

  • растёт риск диабета;

  • развиваются болезни ЖКТ.

Не уверены в рационе? Поговорите со специалистом

Каждой кошке нужен индивидуальный подход. Одни породы склонны к полноте, другие — к чувствительному пищеварению. Учитывать это без консультации сложно.

"Грамотно составленный рацион продлевает жизнь питомцу и снижает риск серьёзных заболеваний", — напоминают ветеринары.

Если здоровье вызывает вопросы — даже разовый приём у специалиста способен предотвратить проблемы.

Как корм влияет на продолжительность жизни

Сбалансированный сухой корм — не просто удобство. Он помогает избежать заболеваний ЖКТ, держит вес под контролем и укрепляет иммунитет. Главное — подобрать формулу, подходящую конкретному животному.

Впрочем, даже лучший корм не поможет, если питомец получает его не по режиму.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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