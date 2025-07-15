Дышит, как паровоз, и шатается — не пропусти момент, когда собаку ещё можно спасти

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Признаки перегрева у собак и что делать — советы ветеринара Далмы Шюц
2:02
Зоосфера

Летние прогулки с собакой вдоль берега — настоящий кайф. Но как быть, если нужно ненадолго заскочить в магазин? Оставить питомца в машине всего на пару минут — кажется безобидным решением. Увы, это одно из самых опасных заблуждений.

Путешествие с собакой
Фото: Freepik
Путешествие с собакой

"Одно из самых распространённых — и самых опасных — заблуждений заключается в том, что это безопасно оставить собаку в машине всего на несколько минут", — предупреждает ветеренар Далма Шюц.

И даже если окно приоткрыто, это не спасёт. У собак нет механизмов охлаждения, подобных человеческим. Они почти полностью зависят от учащённого дыхания, которое в жару перестаёт работать.

Симптомы теплового удара у собак

Важно уметь быстро распознать, что животное страдает от перегрева — и действовать немедленно. Вот тревожные признаки:

  • тяжёлое, прерывистое дыхание
  • чрезмерное слюнотечение
  • дёсны слишком красные или, наоборот, бледные
  • мутные или стеклянные глаза
  • рвота
  • шаткость походки или обморок

Если собака кажется дезориентированной или не может идти прямо, это тоже повод срочно действовать.

"Тепловой удар у собак может быстро прогрессировать и часто приводит к летальному исходу, если вовремя не оказать помощь", — подчёркивает Шюц.

Что делать, если вы заметили опасные симптомы

  • немедленно перенесите животное в тень или прохладное место
  • дайте воды (только не ледяной!)
  • срочно обратитесь к ветеринару

Как перевозить собаку в жару: важные правила

Путешествуете летом? Не выезжайте в самое пекло — планируйте дорогу на раннее утро или вечер. Всегда:

  • берите с собой запас воды
  • делайте регулярные остановки
  • используйте солнцезащитные шторки
  • следите за вентиляцией в салоне

"Никогда не думайте, что собака подаст вам сигнал, когда ей станет жарко. Тепловой удар может развиться незаметно и очень быстро", — говорит Шюц.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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