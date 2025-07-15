Дышит, как паровоз, и шатается — не пропусти момент, когда собаку ещё можно спасти

Признаки перегрева у собак и что делать — советы ветеринара Далмы Шюц

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летние прогулки с собакой вдоль берега — настоящий кайф. Но как быть, если нужно ненадолго заскочить в магазин? Оставить питомца в машине всего на пару минут — кажется безобидным решением. Увы, это одно из самых опасных заблуждений.

Фото: Freepik Путешествие с собакой

"Одно из самых распространённых — и самых опасных — заблуждений заключается в том, что это безопасно оставить собаку в машине всего на несколько минут", — предупреждает ветеренар Далма Шюц.

И даже если окно приоткрыто, это не спасёт. У собак нет механизмов охлаждения, подобных человеческим. Они почти полностью зависят от учащённого дыхания, которое в жару перестаёт работать.

Симптомы теплового удара у собак

Важно уметь быстро распознать, что животное страдает от перегрева — и действовать немедленно. Вот тревожные признаки:

тяжёлое, прерывистое дыхание

чрезмерное слюнотечение

дёсны слишком красные или, наоборот, бледные

мутные или стеклянные глаза

рвота

шаткость походки или обморок

Если собака кажется дезориентированной или не может идти прямо, это тоже повод срочно действовать.

"Тепловой удар у собак может быстро прогрессировать и часто приводит к летальному исходу, если вовремя не оказать помощь", — подчёркивает Шюц.

Что делать, если вы заметили опасные симптомы

немедленно перенесите животное в тень или прохладное место

дайте воды (только не ледяной!)

срочно обратитесь к ветеринару

Как перевозить собаку в жару: важные правила

Путешествуете летом? Не выезжайте в самое пекло — планируйте дорогу на раннее утро или вечер. Всегда:

берите с собой запас воды

делайте регулярные остановки

используйте солнцезащитные шторки

следите за вентиляцией в салоне

"Никогда не думайте, что собака подаст вам сигнал, когда ей станет жарко. Тепловой удар может развиться незаметно и очень быстро", — говорит Шюц.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

