Дышит, как паровоз, и шатается — не пропусти момент, когда собаку ещё можно спасти

Летние прогулки с собакой вдоль берега — настоящий кайф. Но как быть, если нужно ненадолго заскочить в магазин? Оставить питомца в машине всего на пару минут — кажется безобидным решением. Увы, это одно из самых опасных заблуждений.
"Одно из самых распространённых — и самых опасных — заблуждений заключается в том, что это безопасно оставить собаку в машине всего на несколько минут", — предупреждает ветеренар Далма Шюц.
И даже если окно приоткрыто, это не спасёт. У собак нет механизмов охлаждения, подобных человеческим. Они почти полностью зависят от учащённого дыхания, которое в жару перестаёт работать.
Важно уметь быстро распознать, что животное страдает от перегрева — и действовать немедленно. Вот тревожные признаки:
Если собака кажется дезориентированной или не может идти прямо, это тоже повод срочно действовать.
"Тепловой удар у собак может быстро прогрессировать и часто приводит к летальному исходу, если вовремя не оказать помощь", — подчёркивает Шюц.
Путешествуете летом? Не выезжайте в самое пекло — планируйте дорогу на раннее утро или вечер. Всегда:
"Никогда не думайте, что собака подаст вам сигнал, когда ей станет жарко. Тепловой удар может развиться незаметно и очень быстро", — говорит Шюц.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
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