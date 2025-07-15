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Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры

Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
4:36
Зоосфера

Кубическая медуза — это самое ядовитое животное на планете, чей яд в сто раз опаснее яда кобры. Она обитает в теплых морях и представляет собой одно из самых смертоносных существ, которые могут встретиться человеку в воде.

Медуза
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медуза

Особенности кубической медузы

Кубическая медуза — это морской обитатель, который имеет характерную форму, напоминающую стеклянную коробку с длинными щупальцами. На каждой из четырех граней её тела расположено по шесть глаз, всего 24 глаза, что делает её необычной в мире медуз. Это существо активно охотится, используя свои до 60 щупалец, которые могут достигать длины до трех метров. Щупальца содержат около пяти тысяч ядовитых клеток, которые выделяют яд, способный вызывать сильную боль и даже оставить шрамы на коже человека.

Но даже при наличии антидота контакт с этой медузой может иметь серьёзные последствия. Несмотря на свою устрашающую внешность, кубическая медуза не всегда видна в воде, так как она может становиться прозрачной, что затрудняет её обнаружение и делает встречи с ней ещё более опасными.

Места обитания

Кубические медузы встречаются в теплых водах Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и в некоторых частях Средиземного моря. В этих районах местные жители и туристы сталкиваются с угрозой этой опасной медузы, особенно в период купального сезона. Всего известно 19 видов кубических медуз, и их яд остаётся одним из самых быстрых и опасных.

История трагических инцидентов

Штат Квинсленд в Австралии славится своими прекрасными пляжами и благоприятным климатом, но для туристов это место не всегда безопасно. В конце 19 века в этом районе были зафиксированы необъяснимые случаи смерти, в основном среди детей. Эти трагедии стали результатом резкой остановки сердца после контакта с водой, хотя ожогов на коже не было. Местные аборигены связывали эти события с демоном, который охотился за детьми.

Однако в 1955 году биолог Гуго Флекер, прибывший на место трагедии, обнаружил необычную медузу, которая оставалась почти невидимой в воде и могла быть видна только под ультрафиолетовым светом. Эта медуза, оказавшаяся кубической, была названа кубомедузой, и её яд был признан невероятно опасным. Это открытие стало решающим в понимании того, что за загадочными смертями стояла именно кубическая медуза.

Особенности яда кубомедузы

Одной из самых опасных медуз является так называемая "рука смерти" (лат. Chironex fleckeri), которая не только ядовита, но и обладает несколькими глазами на куполе, что помогает ей охотиться на добычу. В отличие от других медуз, которые просто дрейфуют в воде, кубомедузы активно преследуют и атакуют мелких рыб. Контакт с её щупальцами может вызвать не только сильные болевые ощущения, но и привести к остановке сердца. Яд действует очень быстро, и время играет решающую роль.

Еще одной опасной медузой является ируканджи, которая практически невидима и очень маленькая, но её яд столь же токсичен. Противоядие для этого яда ещё не создано, и учёные продолжают работать над его разработкой. Однако для выживания необходима мгновенная помощь, так как яд быстро распространяется по организму.

Защита от кубомедуз

В Австралии разработаны несколько методов защиты от кубических медуз. Одним из таких методов является использование ограждающих сеток красного цвета, которые медузы избегают. Также спасатели и туристы используют специальные капроновые костюмы, которые защищают от контакта щупалец с кожей. Чтобы снизить риск отравлений, спасатели применяют нейлоновые колготки для защиты рук и ног, особенно при входе в воду.

Кубическая медуза — это не только самое ядовитое животное на планете, но и одно из самых загадочных существ в мире океанской фауны. Несмотря на свою опасность, она является неотъемлемой частью морской экосистемы и напоминает о том, насколько неизведанными могут быть глубины наших океанов.

Уточнения

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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