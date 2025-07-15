Ваш знак зодиака подскажет, какого питомца завести: выберите друга, который станет частью семьи

Спокойным и уютным людям лучше выбрать кошек, маленьких собак или рыбок

6:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор питомца — это важный шаг, который не только радостно пополнит ваш дом, но и создаст нового члена семьи. Ведь питомцы становятся нашими спутниками и близкими друзьями. Но как же выбрать идеального друга среди множества животных, если вы не уверены, кто лучше всего подойдёт для вашего темперамента и образа жизни? В этом может помочь астрология. Узнайте, какие питомцы будут идеальными для вашего знака зодиака.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны — энергичные, смелые и полные жизненной силы. Таким людям подойдут питомцы, которые соответствуют их характеру — активные, решительные и выносливые. Отличным выбором станет собака крупной породы, например, лайка или овчарка. Овны любят долгие прогулки и активные занятия, поэтому питомец должен быть готов к таким активностям. Прогулки и тренировки с верным другом сделают жизнь владельца ярче и интереснее.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы — это люди, предпочитающие стабильность и уют. Поскольку они часто заняты карьерой, им подойдут питомцы, которые не требуют постоянного внимания. Для Тельцов идеально подходят кошки, например, спокойная британская короткошерстная, которая не будет доставлять хлопот. Также хорошим вариантом могут стать маленькие декоративные собаки, такие как йоркширский терьер или ши-тцу. Из крупных пород можно выбрать сенбернара — активную, но самостоятельную собаку, которая не потребует постоянного ухода.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы — общительные и энергичные люди, которым важно общение и разнообразие. Для них отличным выбором станет питомец, с которым можно будет много общаться. Попугай, например, волнистый попугай или какаду, станет отличным другом для Близнецов. Эти птицы способны запоминать большое количество слов, и будут не только интересными собеседниками, но и забавными компаньонами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки любят домашний уют и предпочитают спокойную атмосферу. Им идеально подойдут питомцы, которые нуждаются в заботе и внимании. Спокойная кошка или маленькая преданная собачка будут настоящими спутниками для этого знака. Раки часто эмоциональны и ранимы, и общение с питомцем, вычесывание шерсти и просто разговоры с ним помогут им снять стресс и расслабиться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — яркие и уверенные в себе люди, которым важно быть в центре внимания. Поэтому питомцы, подходящие им, должны соответствовать их амбициям и характеру. Льву подойдут крупные и выразительные собаки, такие как борзая, немецкий дог или мастиф. Если Лев предпочитает кошек, то отличным выбором будет необычный сфинкс или активный сиамский кот, который будет внимателен и игрив.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы известны своей аккуратностью и чистоплотностью. Питомец для этого знака должен быть неприхотливым и не создавать беспорядка. Аквариумные рыбки будут отличным вариантом, так как они не только красивы, но и способствуют релаксации. Также Девам подойдут сфинксы, которые не требуют много ухода за шерстью, или покладистая такса, которая станет хорошим другом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — это люди, которые ценят гармонию и утонченность, им подойдут питомцы с мягким, спокойным нравом. Они могут выбрать мопса или той-терьера, которые не требуют строгого воспитания и хорошо чувствуют настроение хозяев. Для Весов также подойдут персидские кошки или попугаи, которые будут радовать своим общением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — экстравагантные и страстные личности. Они не боятся быть нестандартными, поэтому им подойдут экзотические питомцы, такие как хамелеоны, игуаны или пауки. С кошками и собаками у Скорпионов могут возникнуть сложности, так как они очень чувствительны, а некоторые породы нуждаются в постоянном внимании.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы — это свободолюбивые и решительные люди, которые легко находят общий язык с животными. Им подойдут собаки средних и крупных пород, такие как овчарки или лабрадоры, которые нуждаются в активных тренировках и могут легко понимать команды. Стрельцы также могут заводить кроликов или черепах, так как у них есть терпение для заботы о питомцах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — целеустремленные и дисциплинированные люди, которым важно подчеркивать свой статус. Они выбирают питомцев, которые требуют ответственности, но не являются слишком трудными в уходе. Козерогам подойдут умные овчарки, которые легко поддаются дрессировке, или спокойные бульдоги, которые не требуют много внимания, но будут верными спутниками.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи тянутся к необычным и уникальным вещам, и это касается и выбора питомца. Они будут рады заведению таких животных, как игуана, обезьянка или другие экзотические существа. Водолеи не так сильно заботятся о характере животного, главное — чтобы оно было редким и интересным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — чувствительные и спокойные личности, которые не любят шумных и беспокойных питомцев. Для них идеальными друзьями будут спокойные животные, такие как аквариумные рыбки или черепахи. Рыбы могут также выбрать декоративного кролика, который будет спокойным и тихим другом.

Выбор питомца — это очень личный процесс, и астрология может служить хорошим ориентиром. Однако, как бы ни были важны рекомендации по знакам зодиака, главное — это ваши чувства и взаимопонимание с животным. Прислушивайтесь к своему сердцу, и вы обязательно найдете идеального спутника жизни.

Уточнения

Зна́ки зодиа́ка — участки зодиакального пояса (12 секторов по 30°), которым астрология приписывает определённые метафизические свойства и использует при анализе гороскопов.

