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Тысячи лет они скрывались — и вот показались: что таят воды между Данией и Норвегией

Учёные обнаружили место нагула молодых гренландских акул в проливе Скагеррак
4:24
Зоосфера

Холодные и тёмные воды пролива Скагеррак между Данией, Швецией и Норвегией стали объектом пристального внимания морских биологов. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Ecology and Evolution, подтвердило, что именно здесь обитает наибольшее количество молодых гренландских акул — одного из самых загадочных и древнейших обитателей мирового океана.

Гренландская акула в глубинах океана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландская акула в глубинах океана

Самые долгоживущие позвоночные на планете

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) — рекордсмен по продолжительности жизни среди всех позвоночных. Некоторые особи, как предполагают учёные, могут доживать до 400 лет. Эти медлительные гиганты длиной до 6,4 метра веками оставались малоизученными из-за своей глубинной среды обитания.

"Мы считаем, что самые глубокие участки Скагеррака являются потенциально важным местом нагула для молодых гренландских акул", — объяснил морской биолог из Датского музея естественной истории Петер Раск Мёллер.

Что привлекает акул в Скагеррак

Пролив Скагеррак длиной 240 километров и глубиной до 700 метров соединяет Балтийское море с Северным. Это регион с высоким биологическим разнообразием, богатым запасом рыбы и другими морскими организмами. Молодые акулы находят здесь достаточное количество пищи, включая рыбу, морских млекопитающих и падаль.

До недавнего времени считалось, что гренландские акулы рождаются исключительно в арктических водах. Однако данные о 1610 особях, собранные из музеев, архивов и прямых наблюдений, показали обратное: молодые особи длиной 90-200 см чаще всего встречаются именно в Скагерраке.

Где на самом деле рождаются гренландские акулы

Новое исследование указывает, что новорождённые, длиной около 40 см, скорее всего появляются на свет вблизи Срединно-Атлантического хребта, к югу от Исландии — в удалённых и почти нетронутых районах океана. В пользу этой версии говорят и глубоководные условия, и минимальное вмешательство человека.

"Будущие исследования подтвердят: гренландские акулы рожают детёнышей в глубинах у Срединно-Атлантического хребта", — пояснил ведущий автор исследования Юлиус Нильсен.

После рождения акулы мигрируют ближе к побережью, где более тёплая вода и доступная пища способствуют их росту. Скагеррак, по сути, становится своеобразным "детским садом" для этих медлительных хищников.

Подтверждение в исторических данных

Выводы подкреплены и архивными записями: на протяжении 150 лет в Дании, Норвегии и Швеции регулярно фиксировались молодые особи в прибрежных уловах или выброшенные на берег. Современные рыболовы-любители из Швеции также всё чаще сообщают о случайных поимках подростков гренландской акулы, длиной около метра.

На одной из недавних фотографий — молодая особь из Вогс-фьорда на севере Норвегии. Её снабдили биркой, чтобы отследить перемещения при повторной встрече.

Важность открытия

Гренландская акула занесена в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Их медленный рост, позднее половое созревание и редкие роды делают популяцию особенно уязвимой для воздействия человека.

"Региональная защита этих мест — критически важный шаг к сохранению вида", — подчёркивают авторы исследования.

Теперь, когда известны районы обитания молоди, у защитников природы появляется возможность создать целенаправленные меры: ограничить рыболовство, минимизировать шумовое загрязнение и следить за изменениями в экосистеме.

Исследование проливает свет на один из самых скрытных этапов жизни гренландских акул — их юность. Эти сведения помогут не только глубже понять экосистему Северной Атлантики, но и сформировать более эффективную стратегию охраны одного из самых уникальных и медленно стареющих видов на планете.

Уточнения

Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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