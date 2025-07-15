Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашняя корова давно стала неотъемлемой частью жизни человека. Мы привыкли к ней как к источнику молока, мяса и кожи, но откуда она произошла? Существует ли сегодня её дикий "близнец", не знавший привязанности к человеку и не стоявший в стойле? В поисках ответа стоит заглянуть в прошлое — туда, где начинается история одомашнивания коров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дикие коровы пасутся в зелёной долине

Тур — прародитель, которого мы потеряли

История коровы как спутника человека началась примерно 10 тысяч лет назад, в неолите. Тогдашние животные выглядели совсем иначе: массивные, выносливые, непредсказуемые. Их звали турами — дикими быками, которые обитали на просторах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Первые земледельцы начали приручать этих грозных животных, выбирая более спокойных особей и постепенно формируя новый тип — покладистый, послушный, пригодный к жизни рядом с человеком. Этот процесс шёл медленно: одомашнивание не сводилось к простому содержанию в загоне. Нужно было поколение за поколением закреплять удобные для человека черты.

К XVII веку последний тур исчез. Охота и вырубка лесов сделали своё дело. Но след его остался — в каждой корове, пасущейся на лугу или дающей молоко на ферме.

А есть ли сейчас дикие коровы

Сегодня термин "дикая корова" звучит почти как оксюморон. Все известные коровьи породы происходят от одомашненных животных. Тем не менее, в природе существуют виды, близкие родственники домашних коров, которые сохранили черты диких предков.

Американский и европейский бизоны — яркий тому пример. Они не потомки туров, но входят в то же семейство полорогих и обладают схожими повадками. Особенно интересен европейский зубр: его численность была на грани исчезновения, но усилия зоозащитников помогли сохранить этот вид, пусть и не без помощи человека.

Также в разных странах до сих пор существуют так называемые полудикие коровы. Это не дикари в привычном понимании, но и не фермерские бурёнки. Они пасутся на воле, живут в условиях, близких к естественным, и зачастую не контактируют с людьми неделями. К таким породам можно отнести шотландских хайлендов, камаргских коров и уникальных чиллингемских быков.

Кто такие чиллингемские коровы

В британском парке Чиллингем вот уже несколько столетий живёт стадо белых коров, которых многие учёные считают почти реликтовыми. Эти животные — не результат недавнего скрещивания или гибридизации, а настоящая "капсула времени". Они никогда не смешивались с другими породами и сохраняют массу особенностей, схожих с туром: компактное тело, агрессивный нрав, высокая выносливость.

Живут чиллингемцы в строго охраняемой зоне. Люди практически не вмешиваются в их жизнь, позволяя стаду существовать по своим законам. Они не боятся холода, сами добывают корм и выживают в условиях, где домашняя корова не протянула бы и недели.

Почему дикие коровы — не совсем дикие

Важно понимать: даже самые "свободные" коровьи популяции — это не настоящие дикие виды. Они — результат одомашнивания, просто оказавшиеся вне жёсткого контроля человека. Их дикий образ жизни — скорее вынужденное возвращение к истокам, чем продолжение независимой эволюции.

Некоторые проекты даже ставят цель "вернуть" утраченное. Например, в XX веке немецкие учёные братья Хек попытались воссоздать тура, скрещивая старинные породы. Так появилась порода коров Хека — крупная, выносливая, визуально напоминающая своего дикого предка. Однако это, по сути, реконструкция, а не "возрождение" настоящего тура.

Экология и польза полудиких стад

Полудикие коровы играют важную роль в природе. Их выпас помогает поддерживать ландшафты: животные не дают разрастись сорной траве, освобождают место для редких растений, способствуют формированию устойчивой экосистемы. В национальных парках их специально используют для восстановления пастбищ и обогащения биоразнообразия.

Примером может служить Шотландия, где хайлендов выпускают на заболоченные участки и луга. Они не требуют особого ухода, но при этом отлично справляются с задачей "естественных садовников".

Однако есть и обратная сторона. Полудикие стада могут вредить сельскому хозяйству, заходить на поля, вытаптывать посевы. В туристических зонах они могут стать источником опасности, особенно если человек попытается подойти слишком близко. Поэтому такие проекты требуют продуманного управления и чёткого регулирования.

Итак, существуют ли дикие коровы

Если понимать под этим животных, которые никогда не были связаны с человеком, то нет — таких коров больше не существует. Последний тур исчез почти 400 лет назад. Но если говорить о коровах, живущих почти как в дикой природе — тогда да, они есть. Это чиллингемские быки, хайленды и другие выносливые породы, сохраняющие черты диких предков.

Эти животные напоминают нам, как выглядел и жил крупный рогатый скот до прихода цивилизации. А заодно — служат живым доказательством того, насколько тесно переплелись пути человека и коровы за тысячелетия.

Уточнения

Коро́ва — отелившаяся самка крупного рогатого скота, то есть домашнего быка.

