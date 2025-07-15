Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин

Как определить перегрев у домашних животных и что делать — советы ветеринара

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жаркое лето — испытание не только для людей, но и для домашних животных. Кошки и собаки страдают от жары так же сильно, как и мы, только сказать об этом не могут. Их спасение — в руках владельца. Грамотный уход, внимание к деталям и вовремя принятые меры могут уберечь питомца от перегрева и даже спасти жизнь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Питомцы охлаждаются у вентилятора

Летнее поведение питомцев: что изменяется

В жару поведение животных заметно меняется. Кошки становятся менее активными, стараются лежать на прохладных поверхностях — в ванной, на кафеле, рядом с вентилятором или у открытых окон. Собаки также теряют интерес к прогулкам, прячутся в тени, начинают чаще дышать с открытым ртом и могут игнорировать еду.

По словам ветеринара Михаила Шелякова, очень важно не ограничивать доступ кошки к ванной или туалету:

"Не закрывайте двери в ванную или туалет — это самые прохладные помещения в квартире. Кошка должна иметь возможность выбрать комфортное для себя место", — подчеркнул ветеринар Михаил Шеляков.

Особенно уязвимы в жару собаки — особенно крупные и с густой шерстью. Они охлаждаются в основном за счёт дыхания, а не через кожу, как человек, поэтому справляться с высокими температурами им труднее.

Почему собакам жарче, чем кошкам

Собаки с короткой мордой — мопсы, бульдоги, пекинесы — особенно тяжело переносят жару. Их дыхательные пути устроены так, что воздух не успевает достаточно охлаждаться. Поэтому даже умеренное тепло для них может обернуться настоящей угрозой.

Кроме того, в жару пёс может отказаться от еды, начать пить больше воды, стать вялым. Всё это — нормальная реакция организма на перегрев. Но важно различать норму и опасные признаки, о которых — ниже.

Как распознать перегрев у собаки

Если температура тела собаки поднялась выше 39,5-40 °C — это уже тревожный сигнал. Основные признаки перегрева:

Учащённое поверхностное дыхание.

Ярко-красные дёсны и язык.

Слабость, нежелание двигаться.

Дезориентация, тревожность, возбуждение.

Дрожь и судороги.

В особо тяжёлых случаях — если животное оставили в машине — перегрев развивается за считанные минуты. В салоне авто без вентиляции мозг собаки страдает от кислородного голодания, что может закончиться потерей сознания и даже смертью.

Кошки скрывают перегрев: на что обращать внимание

Кошки чаще, чем собаки, скрывают своё плохое самочувствие. Тем не менее, внимательный хозяин заметит первые признаки: кошка начинает дышать ртом (что не является нормой), становится вялой, апатичной, прячется, отказывается от еды и воды.

Обратите внимание на

Горячие подушечки лап.

Покраснение слизистых.

Частое и навязчивое вылизывание.

Нехарактерные позы во время отдыха.

В тяжёлых случаях могут появиться рвота, шаткая походка, судороги и потеря сознания. Особенно опасна жара для котят, пожилых кошек и тех, у кого есть проблемы с сердцем или почками.

Что делать, если питомец перегрелся

Первая помощь одинакова и для кошек, и для собак: переместите животное в тень или прохладную комнату, предложите немного воды и начните охлаждение. Главное — не применять лёд или очень холодную воду: это может вызвать резкий спазм сосудов.

Хорошо помогает обтирание влажной тканью в области живота, подмышек, паха и ушей. Также можно включить вентилятор или кондиционер. Если в течение 15-20 минут улучшения нет — срочно везите питомца в ветеринарную клинику.

Как предотвратить перегрев: советы для собак

По словам Михаила Шелякова, прогулки с собаками летом стоит планировать на утренние и вечерние часы. В дневное время нужно избегать активных игр, пробежек и долгого пребывания на солнце.

"С крупными собаками лучше не уходить далеко от дома. Пес может перегреться, и его будет трудно дотащить назад", — отметил ветеринар Михаил Шеляков.

Дома обязательно должно быть прохладное место — например, кафельный пол, вентилятор, кондиционер. Миска с чистой водой всегда должна быть доступна. Некоторым собакам нравится, когда им смачивают живот, лапы или шею. Полезны также специальные охлаждающие коврики.

Важно: если ваш пёс гуляет в наморднике, убедитесь, что он не мешает нормально дышать. В жару это особенно критично.

"Рвота в тесном наморднике может закончиться удушьем", — предостерег Шеляков.

И, конечно, собаку ни в коем случае нельзя оставлять в машине даже на 5 минут. Это прямая угроза жизни.

Как помочь кошке пережить жару

Кошки более самостоятельны, но им тоже нужна помощь. Разместите в квартире несколько мисок с водой — особенно если у вас большой дом. Для капризных котов можно купить питьевой фонтанчик — они любят воду в движении.

Не заставляйте кошку играть или двигаться днём. Если она выходит на балкон, обеспечьте тень и отсутствие раскалённых поверхностей. Проветривайте помещение, но избегайте сквозняков. Можно положить на пол мокрое полотенце — кошка сама выберет, где ей прохладнее.

Шерсть тоже требует внимания. Регулярное вычесывание помогает терморегуляции, а длинношерстных питомцев летом иногда даже подстригают.

Если вы заметили признаки перегрева — действуйте так же, как с собакой: прохлада, вода, обтирание. И без промедления — к ветеринару, если состояние ухудшается, сообщает URA.RU.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

