Кровососы атакуют Париж: Франция захлебнулась в постельных клопах

Французы бьют тревогу: дома и общественные места захлестнула волна паразитов. Ситуация настолько серьёзная, что даже посторонние запахи и следы укусов уже никого не удивляют.
Звучит абсурдно, но факт — сегодня французы боятся не мифических внешнеполитических угроз, а вполне реальных захватчиков из мира насекомых. Постельные клопы снова атакуют. И кажется, Париж, Лион и Марсель не выдерживают натиска.
С 2023 года численность этих паразитов неуклонно растёт. Несмотря на заверения властей и некоторых СМИ, в частности телеканала BFMTV, что всё "под контролем" и "паника преувеличена", эксперты на местах говорят обратное.
"Число обращений не снижается. Проблема серьёзная, массовая и совсем не выдуманная", — заявляют специалисты по дезинсекции.
Теперь они не только в квартирах. Вот где чаще всего замечены паразиты:
Форумы пестрят жалобами: французские семьи не могут спать спокойно, дети просыпаются с укусами, а стиральные машины работают круглосуточно. Цена на услуги дезинсекторов выросла в разы, а очереди на обработку — на недели вперёд.
Пока эпидемия клопов шагает по Франции, власти ограничиваются разрозненными рекомендациями. Людям же остаётся надеяться на эффективную реакцию — и не забывать про профилактику, ведь паразиты не знают границ и могут появиться где угодно, сообщает "Царьград".
Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.
Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.