Кровососы атакуют Париж: Франция захлебнулась в постельных клопах

Французские СМИ сообщают о масштабном распространении клопов в городах

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Французы бьют тревогу: дома и общественные места захлестнула волна паразитов. Ситуация настолько серьёзная, что даже посторонние запахи и следы укусов уже никого не удивляют.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Постельный клоп на белой простыне

Новый враг: не танки, а клопы

Звучит абсурдно, но факт — сегодня французы боятся не мифических внешнеполитических угроз, а вполне реальных захватчиков из мира насекомых. Постельные клопы снова атакуют. И кажется, Париж, Лион и Марсель не выдерживают натиска.

С 2023 года численность этих паразитов неуклонно растёт. Несмотря на заверения властей и некоторых СМИ, в частности телеканала BFMTV, что всё "под контролем" и "паника преувеличена", эксперты на местах говорят обратное.

"Число обращений не снижается. Проблема серьёзная, массовая и совсем не выдуманная", — заявляют специалисты по дезинсекции.

Где клопов особенно много

Теперь они не только в квартирах. Вот где чаще всего замечены паразиты:

Общежития и гостиницы: особенно пострадали молодёжные и студенческие комплексы.

особенно пострадали молодёжные и студенческие комплексы. Больницы и поликлиники: неожиданный очаг, где чистота не спасает.

неожиданный очаг, где чистота не спасает. Метро и кинотеатры: идеальное место для "передачи" с одного человека на другого.

идеальное место для "передачи" с одного человека на другого. Общественный транспорт: мягкие сиденья становятся разносчиками заразы.

Почему с этим так трудно бороться

Постельные клопы выживают при обработке слабой химией.

Они распространяются очень быстро — с вещами, чемоданами, даже с одеждой.

Франция долгое время недооценивала масштаб проблемы, а борьба остаётся на совести граждан и отдельных учреждений.

Люди в отчаянии

Форумы пестрят жалобами: французские семьи не могут спать спокойно, дети просыпаются с укусами, а стиральные машины работают круглосуточно. Цена на услуги дезинсекторов выросла в разы, а очереди на обработку — на недели вперёд.

Что дальше

Пока эпидемия клопов шагает по Франции, власти ограничиваются разрозненными рекомендациями. Людям же остаётся надеяться на эффективную реакцию — и не забывать про профилактику, ведь паразиты не знают границ и могут появиться где угодно, сообщает "Царьград".

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.

