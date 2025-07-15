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Они выжили в аду: рептилии, пережившие падение астероида — и до сих пор живут там, где всё умерло

Ночные ящерицы пережили удар астероида Чиксулуб в зоне удара
4:06
Зоосфера

Падение гигантского астероида 66 миллионов лет назад вызвало цепочку катастроф: огненные шторма, гигантские цунами, вулканическую активность и долгую «астероидную зиму».

Ящерица
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ящерица

Всё это стало причиной массового вымирания — около 75% всех живых существ, включая нептичьих динозавров, исчезли с лица Земли. Учёные были уверены, что в зоне радиусом около тысячи километров от эпицентра — полуострова Юкатан в Мексике — не выжил ни один сложный организм.

Новая гипотеза: кто-то всё же выжил

Новое исследование, проведённое международной группой учёных под руководством палеонтолога Чейза Браунштейна из Йельского университета, опровергает эту догму.

«Мы выяснили, что особая группа ящериц могла пережить падение астероида прямо в районе удара и продолжить жить в этом регионе», — рассказывают исследователи.

Кто такие ночные ящерицы

Речь идёт о небольшом семействе рептилий — ночных ящерицах (Xantusiidae). Современные представители, такие как жёлтопятнистая лепидофима (Lepidophyma flavimaculatum), — небольшие создания длиной до 10 см. Несмотря на название, они не строго ночные, иногда активны и днём. Обитают в расщелинах скал, под камнями и даже в заброшенных норах грызунов.

До недавнего времени считалось, что эти ящерицы появились значительно позже события, уничтожившего динозавров. Однако новое ДНК-исследование полностью меняет представление о древности этих животных.

Возраст, который удивил учёных

Ученые провели молекулярный анализ ДНК трёх родов современных ночных ящериц — Lepidophyma, Xantusia и Cricosaura. Сравнив полученные данные с ископаемыми находками, они применили метод молекулярных часов — способ датировки, основанный на скорости накопления мутаций в генах.

Результаты оказались неожиданными: общий предок всех современных ночных ящериц жил около 93 миллионов лет назад — то есть задолго до катастрофы на границе мела и палеогена.

Медленное размножение как стратегия выживания

Кроме того, выяснилось, что эти рептилии размножались крайне медленно: самки откладывали всего одно-два яйца за раз. Это редкая особенность для ящериц, но она могла сыграть ключевую роль в их выживании: чем меньше потомства, тем меньше требуется ресурсов — особенно критично в условиях, когда экосистемы рушились, а пищевые цепочки обрывались.

География выживших

Сегодня ареал ночных ящериц охватывает юго-запад США, Центральную Америку и Кубу. Интересно, что он образует своеобразное кольцо, в центре которого находится кратер Чиксулуб — место, куда и упал тот самый астероид.

«Мы предполагаем, что предки ночных ящериц не просто жили в меловом периоде, а обитали практически вблизи эпицентра падения. Их потомки до сих пор остаются эндемиками этого региона», — отмечает исследователь.

Как они выжили, когда вымерли гиганты

Скорее всего, дело в их образе жизни. Эти ящерицы скрытны и живут в глубоких трещинах скал, что могло спасти их от пепельного дождя, пожаров и обломков. К тому же, у них чрезвычайно медленный метаболизм — они могут долго обходиться без еды, что стало решающим преимуществом в эпоху, когда исчезли растения, а солнце исчезло за плотной завесой пыли и сажи.

Некоторые другие рептилии также могли использовать подобную стратегию выживания — укрытие и экономию энергии. Однако, если такие линии существовали, они не дожили до наших дней, и проверить это невозможно. А вот ночные ящерицы — сумели. И продолжают жить бок о бок с кратером, который едва не уничтожил всё живое.

Уточнения

Я́щерицы — парафилетическая группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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