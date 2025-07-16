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Кукушки больше не обманут: пернатые жертвы научились распознавать подлог

Дронго научились отличать яйца кукушек — исследование из ЮАР
1:32
Зоосфера

Кукушки славятся тем, что откладывают свои яйца в чужие гнёзда. Одни из частых жертв — африканские дронго, птицы из семейства, близкого к воробьям. Их яйца настолько похожи на яйца кукушек, что различить их непросто. Но у дронго есть особый способ борьбы с подлогом.

Кукушка
Фото: commons.wikimedia.org by Natalie Kurbangallewa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кукушка

Как дронго разоблачают кукушек: природный интеллект в действии

Исследователи из Университета Кейптауна обнаружили, что дронго способны с высокой точностью отличать свои яйца от чужих. Ученые проанализировали 192 яйца дронго и обнаружили, что даже почти идентичные по форме и цвету яйца кукушек выдаёт один важный нюанс — пёстрые узоры.

Узор как отпечаток пальца

Каждое яйцо дронго имеет уникальный рисунок, подобно отпечатку пальца у человека. Кукушки не могут точно воспроизвести этот узор, и именно это помогает дронго распознать чужака. Даже если яйцо визуально похоже, птицы замечают подлог.

Проверка в полевых условиях

Чтобы убедиться в эффективности этой природной системы защиты, специалисты подложили в гнёзда дронго яйца кукушек, максимально схожие с оригиналами. Результат оказался поразительным: птицы выбросили около 66 % подброшенных яиц. Компьютерная модель, основанная на их поведении, показала, что дронго способны выявить подлог в 94 % случаев.

Уточнения

Дронго - род воробьиных птиц, единственный в семействе дронговых.

Автор Дмитрий Тезнев
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