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Когда собака трогает вас лапой, она может пытаться сообщить кое-что важное

Собака ставит лапы на человека — проявление любви, стресса или просьбы
2:08
Зоосфера

Если ваш пёс регулярно кладёт на вас лапы — не стоит воспринимать это как баловство.

Собака породы корги с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Собака породы корги с хозяйкой

Почему собака ставит лапы на хозяина: 9 причин

Такое поведение имеет множество объяснений, и за ним всегда стоит желание взаимодействовать с вами.

1. Неуверенность и тревога

Когда собака зевает, опускает уши и при этом кладёт лапу на хозяина — это сигнал беспокойства. Она ищет утешения и хочет почувствовать себя в безопасности рядом с вами.

2. Просьба о ласке

Пёс может ставить лапу, если ему нравится, как вы его гладите. Это ненавязчивый способ сказать: "Не останавливайся, мне хорошо".

3. Приглашение к игре

Весёлое поведение, виляние хвостом и лёгкий толчок лапой — всё это признаки желания поиграть. Самое время достать любимую игрушку.

4. Эмоциональная поддержка

Собаки тонко чувствуют настроение людей. Если вы грустите, питомец может положить лапу на колено, чтобы поддержать — это его способ быть рядом.

5. Любопытство

Если в ваших руках что-то интересное — игрушка, еда или новая вещь — собака может касаться вас лапой, чтобы привлечь внимание к объекту.

6. Просьба о помощи

Если пёс крутится возле миски и лает, а потом трогает вас лапой — возможно, он просит воды или еды. Иногда это касается прогулки, особенно если он подталкивает поводок.

7. Попытка извиниться

После того как вы выговорили питомцу за шалость, он может тронуть вас лапой, демонстрируя вину и желание восстановить контакт.

8. Проявление любви

Если собака кладёт лапу, когда вы её гладите, — это жест доверия и привязанности. Она просто хочет быть ближе.

9. Сигнал о боли

Лапа на колене может быть просьбой о помощи, если питомца что-то беспокоит: ушиб, ранка, заноза. Стоит присмотреться внимательнее.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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