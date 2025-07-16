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Коты ревнуют — но не к вам: кого они на самом деле считают соперником

Исследование: 66% владельцев кошек сталкивались с проявлениями ревности
1:36
Зоосфера

Сценарий знакомый каждому владельцу кота: вы берёте в руки телефон или садитесь за ноутбук — и тут же рядом появляется мурлыка. Прыгает на стол, мяукает, трётся об экран, сбивает ручку с клавиатуры. Но это вовсе не каприз и не случайность.

Взгляд кошки загадочен
Фото: commons.wikimedia.org by Asp17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Взгляд кошки загадочен

Почему кот мешает вам работать или говорить по телефону

Когда внимание хозяина переключается на что-то другое — телефон, книгу или компьютер — кот может начать проявлять недовольство. Он шипит, машет лапой, садится прямо на клавиатуру или тетрадь. Всё это — проявление ревности. Да, коты тоже могут ревновать.

Что говорит наука

Исследования показывают: 66% владельцев кошек и 81% владельцев собак замечали признаки ревности у своих питомцев. Хотя сами опросы не считаются полностью достоверными (люди склонны приписывать животным человеческие черты), биология говорит в их пользу.

У собак при подобных ситуациях активируются зоны мозга, связанные с агрессией. Котов на такие реакции не проверяли, но их мозг устроен похоже, что даёт основания полагать: ревность у них тоже может быть вызвана нейрофизиологическими причинами.

Ревность не только к технике

Коты могут "соревноваться" за внимание не только с телефоном или ноутбуком. Иногда объектами ревности становятся другие люди, дети и даже книги. Ваша сосредоточенность — сигнал для питомца: внимание ушло, и его нужно вернуть любой ценой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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