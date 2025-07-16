Кроты пакостят на участке: простой трюк помогает без вреда для растений

Эксперт Юлия Кондратенок назвала эффективные способы отпугивания кротов

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кроты — настоящая беда для дачников. Эти млекопитающие способны быстро перекопать весь участок, повредить корни растений и оставить после себя множество земляных холмов.

Фото: Own work by Luc hoogenstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крот

Как избавиться от кротов на дачном участке: советы биолога

Биолог Юлия Кондратенок рассказала, как с ними бороться эффективно и гуманно.

Кротовая сетка: надёжно, но дорого

Самый надёжный способ — установка кротовой сетки. Её монтируют в грунт в теплицах и парниках, чтобы кроты не смогли проникнуть внутрь. Метод эффективный, но требует затрат.

Звуковые отпугиватели: временное решение

Бюджетный вариант — поставить звуковой отпугиватель. Он работает некоторое время, пока кроты не поймут, что устройство не представляет опасности. Тогда животные могут вернуться.

Ультразвук против непрошеных гостей

Лучше использовать ультразвуковые отпугиватели. Они действуют на слух кротов и вызывают дискомфорт. В отличие от звуковых, такие устройства дольше сохраняют эффективность.

Запахи, которые кроты не выносят

Кроты чувствительны к резким запахам. Можно смачивать тряпку керосином или бензином и закладывать её в нору — но это опасно для растений. Безвредная альтернатива — разложить рядом с ходами бархатцы, чеснок или острый перец. Главное — менять такие отпугиватели регулярно, чтобы кроты не привыкали.

Уточнения

Кроты́ - семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

