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Питание котов пересматривают: привычный режим оказался не лучшим

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1:37
Зоосфера

Традиционно считается, что котов нужно кормить несколько раз в день небольшими порциями. Однако канадские учёные решили проверить, действительно ли такой режим лучше для домашних питомцев.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Сколько раз в день кормить кота: новое мнение учёных

В эксперименте приняли участие 8 котов с нормальным весом. Каждое животное на протяжении трёх недель пробовало два режима: либо питание раз в день, либо четыре приёма пищи в сутки. При этом общее количество еды в обоих случаях оставалось одинаковым.

Энергия и вес не зависят от режима

Коты, которые ели чаще, действительно проявляли больше активности. Но по факту обе группы тратили одинаковое количество энергии. Вес животных за три недели не изменился вне зависимости от количества кормлений.

Гормоны и белки: одноразовое питание выигрывает

У котов, которых кормили один раз в день, наблюдался более высокий уровень трёх гормонов, регулирующих аппетит. Это говорит о лучшем насыщении и меньшем чувстве голода. Кроме того, в их крови было больше аминокислот — важного строительного материала для организма.

Природа подсказывает: дикие кошки едят редко

Авторы исследования напомнили: дикие кошки не перекусывают каждые несколько часов. Они охотятся, едят всю добычу и потом могут долго обходиться без пищи. Возможно, организму домашних котов также ближе такой режим.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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