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Весенние аномалии изменили жизнь под водой — чем это грозит отдыхающим

Учёные РАН: в 2025 году у берегов Чёрного моря станет меньше медуз
1:54
Зоосфера

Прошедшая весна была прохладной и малодождливой — и это неожиданно может повлиять на число медуз у побережья. Учёные считают, что в этом сезоне их будет меньше, чем обычно.

Медуза
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медуза

Жалящих медуз у берегов Чёрного моря этим летом может стать меньше

Кандидат биологических наук Борис Аннинский, сотрудник Института биологии южных морей РАН, объяснил: из-за весенних погодных аномалий замедлилось развитие зоопланктона — основного корма для медуз. Это может привести к сокращению их популяции в Чёрном море летом 2025 года.

Последствия прошлых лет всё ещё ощущаются

Не только весна влияет на ситуацию. Последствия предыдущих сезонов — такие как потепление климата, загрязнение и техногенные изменения (например, разрушение дамбы Каховского водохранилища) — ранее способствовали активному размножению корнеротов. Это крупные медузы, устойчивые к загрязнению и тёплой воде. В то же время численность аурелий, предпочитающих прохладу, снизилась.

Экосистема у дна — ключевой фактор

Размножение медуз зависит от состояния полипов на морском дне — они ежегодно проходят полный цикл развития. Поэтому точный прогноз делать пока рано. Но если тенденции сохранятся, преимущество вновь может оказаться за корнеротами.

Что нужно знать об опасности

Корнероты (Rhizostoma pulmo) могут вызывать болезненные ожоги при контакте с кожей. Их щупальца покрыты стрекательными клетками. А вот аурелии (Aurelia aurita) практически безопасны — их "укус" почти неощутим. В 2024 году массовое скопление корнеротов уже привело к ожогам у отдыхающих.

Уточнения

Чёрное мо́ре - внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Дмитрий Тезнев
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