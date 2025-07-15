Это не вредность и не каприз — коты делают это по инстинкту

Если у вас есть кот, вы наверняка сталкивались с тем, как он сбрасывает с полок и столов всё, что плохо лежит. Коробки, кружки, телефоны — ничего не щадит его лапа. Но это поведение вовсе не означает, что питомец решил навести хаос из вредности.
Даже самый ласковый и домашний кот остаётся хищником. Сбрасывая предметы на пол, он реализует заложенные природой охотничьи инстинкты. Ему нужно "атаковать", играть, реагировать на движение и звук. А в квартире, где нет мышей, приходится использовать подручные предметы — кружки, фломастеры, крышки от банок.
Тренировка навыков, а не протест
Мурлык не злится, не мстит и не проверяет вашу реакцию. Он просто тренируется. Это часть его естественного поведения, которая особенно ярко проявляется у молодых и активных питомцев.
Не наказывайте — помогите
Наказания и крики не дадут эффекта. Более того — только усилят тревожность или приведут к агрессии. Гораздо полезнее направить энергию в нужное русло: купите интерактивные игрушки, дайте коту больше внимания и возможности двигаться.
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