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Это не вредность и не каприз — коты делают это по инстинкту

Кошки сбрасывают вещи не из хулиганства — причина в охотничьих инстинктах
1:18
Зоосфера

Если у вас есть кот, вы наверняка сталкивались с тем, как он сбрасывает с полок и столов всё, что плохо лежит. Коробки, кружки, телефоны — ничего не щадит его лапа. Но это поведение вовсе не означает, что питомец решил навести хаос из вредности.

Мэнская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Michelle Weigold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мэнская кошка

Почему кот сбрасывает вещи со стола: всё не так просто

Даже самый ласковый и домашний кот остаётся хищником. Сбрасывая предметы на пол, он реализует заложенные природой охотничьи инстинкты. Ему нужно "атаковать", играть, реагировать на движение и звук. А в квартире, где нет мышей, приходится использовать подручные предметы — кружки, фломастеры, крышки от банок.

Тренировка навыков, а не протест

Мурлык не злится, не мстит и не проверяет вашу реакцию. Он просто тренируется. Это часть его естественного поведения, которая особенно ярко проявляется у молодых и активных питомцев.

Не наказывайте — помогите

Наказания и крики не дадут эффекта. Более того — только усилят тревожность или приведут к агрессии. Гораздо полезнее направить энергию в нужное русло: купите интерактивные игрушки, дайте коту больше внимания и возможности двигаться.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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