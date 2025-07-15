Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач-онколог рассказал, что может спровоцировать рак, как у Александра Митты
Пересадка пионов раз в 5 лет сохраняет цветение
Шесть натуральных методов для уменьшения отёков под глазами
Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
Пластиковые контейнеры не подходят для хранения мяса, соусов и книг — мнение эксперта
Саакашвили призывает оппозицию к действию: поднимает важные вопросы о власти
Способы избежать заложенности ушей при полете — простые советы для комфортного путешествия
GB News: упражнения блогера Джули Кей помогли уменьшить живот за 6 дней

Питомцу тяжело в жару: эти ошибки могут обернуться бедой

Собакам в жару советуют прогулки утром и вечером — рекомендации ветеринара Комолова
1:38
Зоосфера

Лето — не только время отпусков, но и серьёзное испытание для домашних животных. Особенно опасна жара для собак и пожилых питомцев. Ветеринар рассказал, как помочь им легче перенести зной.

люди на пляже с собаками
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
люди на пляже с собаками

Как помочь питомцу пережить жару: советы на лето

Коты, как правило, переносят жару легче, а вот с собаками стоит быть осторожнее. Ветеринар А. Комолов советует выводить пса на прогулку ранним утром или вечером, когда асфальт не обжигает лапы, а воздух уже не такой раскалённый. В течение дня, если собака находится на улице, её можно аккуратно поливать прохладной водой.

Машина — смертельная ловушка

Никогда не оставляйте питомца в машине, даже на короткое время. В салоне температура стремительно поднимается, и это может закончиться трагедией. Даже при слегка приоткрытых окнах животное рискует получить перегрев.

Уход в жарком доме

Если дома душно, важно проветривать помещение и следить, чтобы у животного был доступ к воде. По возможности — аккуратно обрызгивайте питомца прохладной водой. Это особенно полезно для собак с густой или тёмной шерстью.

Симптомы перегрева и теплового удара

Первый тревожный сигнал — учащённое дыхание даже в покое. Если оно не проходит долго, стоит насторожиться. При тепловом ударе могут появиться судороги, вялость, потеря координации. В таком случае нужно срочно унести животное в тень, облить холодной водой и как можно быстрее доставить к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
В России вырос спрос на дизельные автомобили в 2025 году
Авто
В России вырос спрос на дизельные автомобили в 2025 году Аудио 
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете
Домашние животные
Биологи утверждают, что кубическая медуза — самое ядовитое животное на планете Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти
Добавьте ложку соды в шампунь — и волосы оживут с первого применения
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
В Тюмени врачи и руководители строительства получают до 135 тысяч рублей — SuperJob
Еда и актёрство: как дочь Анастасии Мельниковой совмещает карьеру с мечтой о пекарне
Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи
Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста
Веганы чаще осознанно подходят к составлению рациона и читают составы продуктов
Пирог без теста: рулеты из лаваша заменяют основу и ускоряют процесс
Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.