Питомцу тяжело в жару: эти ошибки могут обернуться бедой

Собакам в жару советуют прогулки утром и вечером — рекомендации ветеринара Комолова

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — не только время отпусков, но и серьёзное испытание для домашних животных. Особенно опасна жара для собак и пожилых питомцев. Ветеринар рассказал, как помочь им легче перенести зной.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ люди на пляже с собаками

Как помочь питомцу пережить жару: советы на лето

Коты, как правило, переносят жару легче, а вот с собаками стоит быть осторожнее. Ветеринар А. Комолов советует выводить пса на прогулку ранним утром или вечером, когда асфальт не обжигает лапы, а воздух уже не такой раскалённый. В течение дня, если собака находится на улице, её можно аккуратно поливать прохладной водой.

Машина — смертельная ловушка

Никогда не оставляйте питомца в машине, даже на короткое время. В салоне температура стремительно поднимается, и это может закончиться трагедией. Даже при слегка приоткрытых окнах животное рискует получить перегрев.

Уход в жарком доме

Если дома душно, важно проветривать помещение и следить, чтобы у животного был доступ к воде. По возможности — аккуратно обрызгивайте питомца прохладной водой. Это особенно полезно для собак с густой или тёмной шерстью.

Симптомы перегрева и теплового удара

Первый тревожный сигнал — учащённое дыхание даже в покое. Если оно не проходит долго, стоит насторожиться. При тепловом ударе могут появиться судороги, вялость, потеря координации. В таком случае нужно срочно унести животное в тень, облить холодной водой и как можно быстрее доставить к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



