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Кровожадные мошки загоняют животных прямо в ловушку: браконьеры активизировались

В ХМАО медведи и лоси бегут к воде — усилили контроль из-за браконьеров
1:50
Зоосфера

Медведи и лоси в Ханты-Мансийском автономном округе массово покидают свои лесные укрытия и выходят к воде и дорогам. Причина — мошкара. Кровососущие насекомые буквально изводят животных, и те ищут спасения у водоёмов. Именно этот момент могут использовать браконьеры, вещает новостной портал muksun.fm.

Лось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось

Чтобы защитить диких животных, в округе запустили профилактическую операцию с говорящим названием — "Овод". До 10 августа сотрудники Природнадзора ХМАО и полицейские будут патрулировать охотничьи угодья с воды, передвигаясь на лодках.

"Цель операции "Овод" — предупреждение, выявление и пресечение фактов браконьерства на диких копытных животных и медведей", — сообщили в ведомстве "Вестнику Сургутского района".

Двойная угроза: браконьеры и гнус

По словам биологов, в июле началась вторая волна гнуса. Это новое поколение мошкары и комаров, и, по прогнозам, оно окажется не менее агрессивным, чем первое. Нападения насекомых могут не только вызывать стресс у диких животных, но и способствовать распространению инфекций.

Комары, как напомнили специалисты, переносят опасные заболевания. В связи с этим врачи советуют жителям региона своевременно делать прививки.

Природа под давлением: не только мошкара

Напомним, что ранее жители Сургута заметили скорпиона, появление которого вызвало бурную реакцию в соцсетях. Биологи тогда подтвердили: случаи проникновения экзотических видов в регион не исключены. В условиях изменяющегося климата подобные явления могут становиться всё более частыми.

Уточнения

Ло́си — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Дмитрий Тезнев
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