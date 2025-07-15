Если кот поправился — посмотрите на этот компонент в корме

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Диетический корм для кошек: на что обращать внимание при покупке
1:29
Зоосфера

Когда у кота появляются лишние килограммы, это не просто эстетическая проблема, а вопрос здоровья. Чтобы вернуть питомца в форму без стресса и вреда для организма, важно правильно подобрать рацион.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Какой корм выбрать для кота, который худеет

Вот на что стоит обращать внимание при выборе корма для похудения.

Меньше калорий — больше пользы

Диетический корм должен содержать минимум жиров и как можно больше качественного белка. Это поможет сохранить мышечную массу, не перегружая организм лишними калориями.

Клетчатка — для сытости и пищеварения

Пищевые волокна важны не только для насыщения. Они улучшают работу кишечника и позволяют коту дольше чувствовать себя сытым, не переедая.

L-карнитин запускает метаболизм

Этот компонент помогает ускорить обмен веществ и способствует сжиганию жира. Если он есть в составе, это хороший признак, что корм действительно работает.

Омега-3 — для шерсти и кожи

Даже на диете кот должен оставаться красивым. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье кожи и придают шерсти блеск, предотвращая её выпадение.

Витамины и минералы — обязательны

Полноценный корм для похудения — это не просто средство сбросить вес, но и сохранить здоровье. Убедитесь, что в составе есть весь необходимый комплекс витаминов и микроэлементов.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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