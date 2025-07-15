Если кот поправился — посмотрите на этот компонент в корме

Когда у кота появляются лишние килограммы, это не просто эстетическая проблема, а вопрос здоровья. Чтобы вернуть питомца в форму без стресса и вреда для организма, важно правильно подобрать рацион.
Вот на что стоит обращать внимание при выборе корма для похудения.
Меньше калорий — больше пользы
Диетический корм должен содержать минимум жиров и как можно больше качественного белка. Это поможет сохранить мышечную массу, не перегружая организм лишними калориями.
Клетчатка — для сытости и пищеварения
Пищевые волокна важны не только для насыщения. Они улучшают работу кишечника и позволяют коту дольше чувствовать себя сытым, не переедая.
L-карнитин запускает метаболизм
Этот компонент помогает ускорить обмен веществ и способствует сжиганию жира. Если он есть в составе, это хороший признак, что корм действительно работает.
Омега-3 — для шерсти и кожи
Даже на диете кот должен оставаться красивым. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье кожи и придают шерсти блеск, предотвращая её выпадение.
Витамины и минералы — обязательны
Полноценный корм для похудения — это не просто средство сбросить вес, но и сохранить здоровье. Убедитесь, что в составе есть весь необходимый комплекс витаминов и микроэлементов.
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