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Мошка в ХМАО довела до абсурда — под угрозой оказались медведи и лоси

Из-за мошки в ХМАО дикие животные покидают леса — начался рейд полиции
1:23
Зоосфера

Жара, тучи насекомых и стремительное бегство диких животных к воде — в Ханты-Мансийском округе началась непростая пора как для зверей, так и для людей. Как сообщает muksun.fm, Росприроднадзор запускает масштабную операцию по защите лосей и медведей.

Лось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось

Вторая волна гнуса: почему медведи и лоси бегут к людям

Из-за нашествия кровососущих насекомых — мошки и комаров — дикие животные бегут от привычных мест в поисках спасения. Медведи и лоси массово устремляются к берегам рек и даже к трассам. Там их подстерегает другая угроза — браконьеры.

Операция "Овод": на страже зверей

С 7 июля по 10 августа по округу стартует рейд под названием "Овод". В рамках этой операции сотрудники Природнадзора и полиции патрулируют водоёмы и охотничьи угодья на лодках. Цель — не допустить незаконной охоты, пока звери уязвимы и теряют осторожность.

Комары — не только помеха, но и угроза

Эксперты предупреждают: вторая волна гнуса в июле будет не менее агрессивной. Комары и мошка — это не только дискомфорт, но и возможные носители опасных инфекций. Врачи настоятельно рекомендуют прививки и защиту от укусов.

Уточнения

Ло́си - род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Дмитрий Тезнев
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