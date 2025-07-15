Запах, который мыши не переносят: садоводы делятся находкой

Грызуны не переносят уксус и лук — советы по защите дачи от мышей

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мыши — не просто неприятные соседи на даче, но и потенциальная угроза запасам, мебели и проводке. К счастью, есть доступные и проверенные способы отпугнуть их без ловушек и ядов.

Фото: Wikimedia Commons by AleXXw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мыши

Как навсегда избавиться от мышей на даче

Один из самых действенных методов — обработка помещений уксусной эссенцией. Для этого подойдёт раствор с концентрацией 70-80%. Налейте средство в пульверизатор и распылите по всем щелям, плинтусам и углам. После обработки обязательно проветрите комнату. Такой запах мыши не переносят и стараются покинуть помещение надолго.

Лук — натуральное средство против грызунов

Репчатый лук — ещё одно средство, которое не терпят мыши. Его резкий аромат пугает грызунов, поэтому достаточно разложить нарезанный овощ в местах, где плинтусы отходят от стены или есть признаки активности мышей.

Заделайте входы — и мышам некуда будет бежать

Чтобы эффект был долговременным, важно перекрыть грызунам пути проникновения. Осмотрите полы, стены, углы — все щели и трещины нужно заделать герметиком или монтажной пеной. Тогда даже самые настойчивые мыши не смогут вернуться.

Уточнения

Грызуны́ - самый многочисленный отряд млекопитающих.

