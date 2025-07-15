Муравьи в панике бегут с участка — садоводы нашли простой способ

Муравьи на даче: названы 7 эффективных способов борьбы

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Муравьи — частые гости на даче. Иногда они становятся настоящей проблемой, особенно если заселяют грядки и теплицы. Но есть несколько способов, которые помогут мирно или решительно решить эту задачу.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Как прогнать муравьёв с дачного участка: простые и действенные способы

Простые ингредиенты с кухни могут помочь: кофейная гуща и молотая корица раздражают обоняние муравьёв. Достаточно рассыпать их вокруг грядок или возле муравейника, и насекомые будут искать новое место для обитания.

Сладкий обман: сахар с борной кислотой

Смесь сахара и борной кислоты действует как приманка. Аромат привлекает муравьёв, и они уносят частички вещества в муравейник. Постепенно это приводит к исчезновению всей колонии.

Уксусный спрей против муравьиных троп

Разбавьте уксус водой и опрыскайте места скопления муравьёв и их тропки. Резкий запах перебьёт следы, по которым они ориентируются, и заставит покинуть привычные маршруты.

Радикальные меры: кипяток и диатомовая земля

Если методы не помогли, можно залить муравейник кипятком или рассыпать вокруг грядок диатомовую землю. Этот натуральный порошок действует как абразив, повреждая покровы насекомых и выводя их с участка.

Растения-отпугиватели — решение без насилия

Мята, лаванда, бархатцы и чеснок — отличные помощники. Их аромат неприятен муравьям, и они стараются обходить такие участки стороной. Ещё один экологичный способ — оградить деревья и растения полосками скотча или меловым барьером.

Уточнения

Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

