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Крошечные защитники огорода: вы точно встречались с ними, но не знали правды

Пять полезных насекомых для огорода — список с пояснениями
1:59
Зоосфера

В саду и огороде кипит жизнь, и не все насекомые там вредители.

Божья коровка
Фото: commons.wikimedia.org by Francisco Welter-Schultes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Божья коровка

Не убивайте их: 5 насекомых, которые помогают вашему саду

Некоторые из них — настоящие союзники, которые без химии борются с тлей, гусеницами и другими напастями.

Жук-пожарник: охотник под корой

Этот яркий и крупный жук нередко пугает дачников, но зря. Он не портит растения, а, наоборот, защищает их — питается гусеницами и способен пробираться даже под кору, чтобы отыскать добычу. Настоящий санитар сада!

Жужелица: ночная санитарка

Крупная и ловкая, жужелица охотится на слизней, улиток и гусениц. За сезон способна уничтожить до 300 вредителей. Предпочитает действовать ночью. Если вы хотите привлечь её на участок, создайте укромные уголки из листьев и камней.

Тлиный лев: незаметный защитник

Это личинка златоглазки — одного из лучших борцов с тлёй. В России обитает более 40 видов этих насекомых. Тлиные львы особенно активны на участках, где много цветущих растений. Чем больше цветов — тем больше помощников.

Божья коровка: не просто милая

Знакомый с детства жучок — мощное оружие против тли, клещей, щитовок и медяниц. В среднем одна божья коровка уничтожает около 150 вредителей в день. А особо прожорливые особи справляются и с тысячей. Чтобы привлечь их, посадите календулу, укроп, кинзу, тмин или маргаритки.

Стеторус: микроскопический герой

Его почти невозможно разглядеть: размер — всего 1-1,5 мм. Но именно этот крошечный представитель семейства божьих коровок охотится на паутинного клеща. Полезен, незаметен и крайне эффективен.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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