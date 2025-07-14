Крошечные защитники огорода: вы точно встречались с ними, но не знали правды

В саду и огороде кипит жизнь, и не все насекомые там вредители.
Некоторые из них — настоящие союзники, которые без химии борются с тлей, гусеницами и другими напастями.
Жук-пожарник: охотник под корой
Этот яркий и крупный жук нередко пугает дачников, но зря. Он не портит растения, а, наоборот, защищает их — питается гусеницами и способен пробираться даже под кору, чтобы отыскать добычу. Настоящий санитар сада!
Жужелица: ночная санитарка
Крупная и ловкая, жужелица охотится на слизней, улиток и гусениц. За сезон способна уничтожить до 300 вредителей. Предпочитает действовать ночью. Если вы хотите привлечь её на участок, создайте укромные уголки из листьев и камней.
Тлиный лев: незаметный защитник
Это личинка златоглазки — одного из лучших борцов с тлёй. В России обитает более 40 видов этих насекомых. Тлиные львы особенно активны на участках, где много цветущих растений. Чем больше цветов — тем больше помощников.
Божья коровка: не просто милая
Знакомый с детства жучок — мощное оружие против тли, клещей, щитовок и медяниц. В среднем одна божья коровка уничтожает около 150 вредителей в день. А особо прожорливые особи справляются и с тысячей. Чтобы привлечь их, посадите календулу, укроп, кинзу, тмин или маргаритки.
Стеторус: микроскопический герой
Его почти невозможно разглядеть: размер — всего 1-1,5 мм. Но именно этот крошечный представитель семейства божьих коровок охотится на паутинного клеща. Полезен, незаметен и крайне эффективен.
Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
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