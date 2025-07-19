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Маленький, мохнатый маньяк: почему крот — самый недооценённый монстр природы

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3:41
Зоосфера

Крот — это просто слепой копатель с лопатами вместо лап, который питается червяками? Забудьте. Эти зверьки гораздо опаснее и удивительнее, чем вы думаете. Они могут охотиться под водой, держат в кладовках живые запасы и вовсе не слепы. Разбираемся, кто такие кроты на самом деле — и почему не стоит их недооценивать.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крот

1. Кроты не слепые! И даже различают цвета

Миф о том, что кроты ничего не видят, пора отправить в нору истории. Их глазки действительно крошечные — размером с булавочную головку. Но это не значит, что они бесполезны.

Исследования показали: у крота полноценная сетчатка, как у большинства млекопитающих. Он видит движущиеся объекты на близком расстоянии и даже различает цвета! Конечно, дальше двух метров — всё расплывается в серую кашу. Но этого достаточно, чтобы:

  • заметить хищника у выхода из норы (например, лису или койота),

  • ориентироваться во времени суток и сезонах (а значит — вовремя запасать пищу или искать пару).

Даже у видов с кожей над глазами, как выяснилось, сохраняется реакция на свет. Так что зрение у крота не отключено, а просто настроено под его образ жизни.

2. Кроты едят всё, что шевелится

Забудьте про "милого червякоеда". Крот — настоящий подземный хищник. Он без колебаний атакует любого, кто попадёт в тоннель:

  • лягушек,

  • ящериц,

  • мышей,

  • змей.

С таким набором острых зубов и мощных когтей крот — маленькая машина для убийства. И хотя любимое блюдо у него действительно дождевой червяк, не стоит думать, что он откажется от более серьёзной добычи.

3. У крота бешеный метаболизм — голод убивает за 14 часов

Чтобы круглосуточно рыть землю, нужно много энергии. И крот её сжигает с ужасающей скоростью. Переваривает пищу за 4-5 часов. Для сравнения: у человека это занимает до двух суток.

Без еды зверёк не протянет и 14 часов — просто погибнет от истощения. Чтобы оставаться в форме, крот ежедневно съедает до 70% собственного веса.

А зимой, когда с едой туго, он спасается хитроумно: заготавливает живых червей. Просто прокусывает им головы, чтобы те не уползли, и хранит в своих кладовых — как консервы. В одной норе может лежать сотня-другая таких "банок".

4. Кроты плавают как профи — и даже нюхают под водой

Да, вы не ослышались — плавают. Причём лучше, чем большинство млекопитающих их размера.

  • Кроты могут пробыть под водой до часа.

  • Преодолевают расстояния до 800 метров!

  • Их мех отталкивает воду как гидрокостюм — зверёк выходит из воды абсолютно сухим.

  • А движения лап при плавании почти такие же, как при копании.

Особый подводный ас — это крот-звездонос. Он умеет буквально нюхать воду. Выпускает из носа пузырёк воздуха, держит его специальными щупальцами, даёт ему впитать запахи, а потом вдыхает обратно. Так зверёк чувствует добычу даже в мутной воде.

Кроты — не скучные подземные копатели. Это выносливые, умные и приспособленные к самым экстремальным условиям хищники. Они охотятся под землёй, под водой, дышат почти без воздуха, делают запасы и ориентируются по свету. Маленький крот — большой специалист по выживанию.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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