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Пахнет не только лоток: как не испортить отношения с кошкой из-за одной ошибки

Пищевая сода в лотке помогает устранить запах без ароматизаторов
2:27
Зоосфера

Если вы заметили "сюрпризы" вне лотка — это не всегда каприз. Часто кошка просто мстит за грязный туалет. И тут дело не в характере, а в гигиене.

Кошачий лоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошачий лоток

Почему чистый лоток — не прихоть, а необходимость

Для кошки туалет — важная зона. Если она не чувствует в нём чистоты и безопасности, будет искать другое место. И это место вам точно не понравится: ковер, кровать, обувь…

Основной залог порядка — ежедневная уборка. Даже если лоток выглядит "нормально", кошка может чувствовать запахи, которые вы не улавливаете.

Как часто нужно убирать? Зависит от наполнителя

Разные наполнители — разные правила:

  • Бентонитовая глина — лидер по популярности. Она хорошо впитывает и нейтрализует запахи даже без ароматизаторов.

  • Не комкующиеся наполнители требуют особенно частой замены и полной промывки лотка.

  • Комкующиеся смеси позволяют слегка реже мыть контейнер, но только при условии регулярного удаления комков.

Маленький трюк против запаха

Если даже самый хороший наполнитель не справляется с запахом, попробуйте один простой лайфхак: насыпьте немного пищевой соды на дно контейнера под наполнитель. Она отлично нейтрализует неприятные ароматы.

Золотое правило: уборка каждый день — без исключений

Удаление твердых отходов и мочевых комков нужно проводить хотя бы раз в сутки. Лучше — дважды. Это помогает сохранить чистоту и не провоцирует кошку на протест.

Генеральная уборка тоже обязательна

Сам лоток — это не просто коробка. Он накапливает бактерии и запахи, даже если с виду чист. Вот как поступать:

  • При использовании некомкующегося наполнителя — мойте лоток 1-2 раза в неделю.

  • Если наполнитель комкующийся и качественный — можно ограничиться разом в 2-3 недели, но только если всё остальное убирается вовремя.

После мытья тщательно сушите лоток и полностью смывайте остатки моющих средств. Запах химии или сырость могут отпугнуть животное.

Следуя этим нехитрым рекомендациям, вы сэкономите нервы, избавитесь от запахов и сохраните ковры в безопасности. А главное — кошка будет довольна и не станет искать "альтернативные" места для своих дел.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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