Пахнет не только лоток: как не испортить отношения с кошкой из-за одной ошибки

Если вы заметили "сюрпризы" вне лотка — это не всегда каприз. Часто кошка просто мстит за грязный туалет. И тут дело не в характере, а в гигиене.
Для кошки туалет — важная зона. Если она не чувствует в нём чистоты и безопасности, будет искать другое место. И это место вам точно не понравится: ковер, кровать, обувь…
Основной залог порядка — ежедневная уборка. Даже если лоток выглядит "нормально", кошка может чувствовать запахи, которые вы не улавливаете.
Разные наполнители — разные правила:
Бентонитовая глина — лидер по популярности. Она хорошо впитывает и нейтрализует запахи даже без ароматизаторов.
Не комкующиеся наполнители требуют особенно частой замены и полной промывки лотка.
Комкующиеся смеси позволяют слегка реже мыть контейнер, но только при условии регулярного удаления комков.
Если даже самый хороший наполнитель не справляется с запахом, попробуйте один простой лайфхак: насыпьте немного пищевой соды на дно контейнера под наполнитель. Она отлично нейтрализует неприятные ароматы.
Удаление твердых отходов и мочевых комков нужно проводить хотя бы раз в сутки. Лучше — дважды. Это помогает сохранить чистоту и не провоцирует кошку на протест.
Сам лоток — это не просто коробка. Он накапливает бактерии и запахи, даже если с виду чист. Вот как поступать:
При использовании некомкующегося наполнителя — мойте лоток 1-2 раза в неделю.
Если наполнитель комкующийся и качественный — можно ограничиться разом в 2-3 недели, но только если всё остальное убирается вовремя.
После мытья тщательно сушите лоток и полностью смывайте остатки моющих средств. Запах химии или сырость могут отпугнуть животное.
Следуя этим нехитрым рекомендациям, вы сэкономите нервы, избавитесь от запахов и сохраните ковры в безопасности. А главное — кошка будет довольна и не станет искать "альтернативные" места для своих дел.
Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.
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