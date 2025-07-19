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Глаза в темноте: как кошка видит то, что человеку и не снилось

Кошачье зрение в темноте усиливает свет в 50 раз
Зоосфера

Вы когда-нибудь ловили на себе ночной взгляд кошки и думали: "Она точно что-то видит… но что?" Развенчанный миф гласит, что кошки видят в полной темноте так же хорошо, как и днём. Увы, это не так. Но реальность гораздо интереснее.

Кошка породы пиксибоб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка породы пиксибоб

Полная темнота — слепа и для кошки

Да, если света нет совсем, кошка тоже ничего не увидит. Однако стоит появиться хотя бы слабому свечению от луны, звёзд или фонаря за окном — и перед пушистой хищницей откроется целый мир, скрытый от наших глаз.

Архитектура кошачьего глаза: свет ловится дважды

В основе этого чуда — уникальное строение глаз кошки. Во-первых, роговицы у них очень большие, а зрачки способны расширяться до невообразимых размеров. Это позволяет улавливать максимум даже слабого света.

Во-вторых, за сетчаткой у кошки есть тапетум луцидум — особый зеркальный слой, отражающий свет обратно на фоторецепторы. То есть, если фотон "промахнулся" с первого раза, глаз получает второй шанс его поймать. Благодаря этому эффекту доступный свет усиливается в 40-50 раз!

Кстати, именно из-за этого глаза кошек так ярко светятся в темноте — как фонарики.

Черно-белый мир с оттенками синего

В сетчатке у кошек гораздо больше палочек, чем колбочек. Палочки — это рецепторы, которые отвечают за зрение в условиях слабого освещения и особенно чувствительны к движению. Колбочек, которые различают цвета, у них меньше.

Вот почему кошки видят мир в приглушённых синих, зелёных и жёлтых тонах. А вот красный цвет — вне их спектра.

Сюрприз от природы: ультрафиолет в доступе

Но и это ещё не всё. Удивительно, но кошки могут видеть в ультрафиолетовом спектре! Их хрусталик пропускает часть УФ-лучей, которые для нас полностью невидимы.

Благодаря этому:

  • кошка различает узоры на крыльях бабочек,

  • замечает светящиеся следы других животных,

  • видит, как светится моча грызунов или перья птиц,

  • различает ультрафиолетовые метки на траве и предметах.

Мир в глазах кошки — это не просто изображение, а поток информации: движения, вибрации, контрасты, вспышки УФ-излучения. Она не видит "картинку" — она ощущает каждое шевеление и метку как сигнал.

Мастер адаптации, а не супергерой

Такое зрение — не "суперсила" из комиксов, а продуманная адаптация настоящего ночного охотника. Оно не делает кошку всевидящей, но превращает её в идеального наблюдателя в полутьме.

В итоге, когда вы думаете, что кошка уставилась в темноту без причины — скорее всего, причина там есть. Просто она вам не видна.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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