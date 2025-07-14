Вот какую собаку не стоит выбирать: выглядит как игрушка, но перевернёт ваш быт с ног на голову

Хлоя Лакруа советует подбирать породу собаки под образ жизни владельца

Выбирая собаку, мы нередко ориентируемся на внешний вид, популярность породы или милую фотографию в интернете. Но за пушистыми ушами и добрыми глазами может скрываться сложный характер, хронические болезни или неподходящий для вас образ жизни. Об этом предостерегает ветеринар Хлоя Лакруа, основательница клиники Vet Paris 7. В её практике — десятки случаев, когда неправильный выбор породы приводил к проблемам, разочарованиям и даже отказу от животного.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупный план собачьего серфинга

"Все собаки заслуживают любви. Но не каждая подойдёт любому хозяину", — подчёркивает ветеринар.

Крупная собака — не для каждого

Вес и рост — не просто эстетические параметры. Они напрямую связаны с удобством содержания и здоровьем животного. Крупные породы чаще страдают от остеоартрита и суставных патологий. Например, у лабрадоров нередки проблемы с локтями и тазобедренными суставами. А вот у маленьких собак, таких как кавалер-кинг-чарльз-спаниель, часто возникают сердечные заболевания.

Пожилым людям или тем, кто не ведёт активный образ жизни, Хлоя Лакруа категорически не рекомендует спортивных или крупных собак.

"Большая собака, завидев птицу, может рвануть вперёд и просто повалить хозяина. Это опасно", — объясняет специалист.

Если вы много путешествуете, тоже стоит подумать: крупных собак в самолётах перевозят в багажном отсеке, а не в салоне. Даже в поездках на автомобиле размер имеет значение — не каждая машина подходит для перевозки немецкой овчарки или хаски.

Не каждая собака подходит для первой

Многие будущие хозяева уверены: "Если собака умная — значит, будет легко". Но на деле всё иначе. Некоторые породы обладают высоким уровнем независимости и упрямства, что требует опыта и настойчивости в дрессировке. Ветеринар советует новичкам избегать пород с трудным характером, особенно если это первая собака в доме.

"Сиба-ину — очень красивая, но тревожная и примитивная по поведению собака. Без грамотного подхода она будет непослушной и упрямой", — предупреждает Лакруа.

В список "не для всех" также попадают:

Акита-ину — склонна к доминированию, с трудом ладит с другими собаками.

Хаски — невероятно энергичная, склонна к побегам, нуждается в большом пространстве.

Терьеры — импульсивные, любят копать и лаять.

Бордер-колли — гиперактивные, требуют постоянной умственной и физической нагрузки.

Даже самая сложная собака может стать идеальной — но только в руках уверенного, терпеливого и информированного хозяина. Если вы не уверены в своих силах, лучше выбрать более покладистую породу.

А что с "опасными" породами

"Опасных собак не бывает. Есть плохо воспитанные и брошенные собаки. Любая порода может укусить — но крупные породы чаще фиксируются, потому что наносят более серьёзный вред и требуют обращения к врачу", — говорит ветеринар.

Наука пока не располагает объективными данными о том, какие породы чаще проявляют агрессию — потому что статистика строится на зарегистрированных случаях, а не на объективной выборке. Главное — как собаку воспитывают и социализируют.

Уход, который может вас разорить

Да, кокер-спаниели выглядят как плюшевые игрушки. Но за их красивой внешностью стоит трудоёмкий уход. Регулярная стрижка, вычёсывание, мытьё - всё это стоит времени, сил и денег. То же самое касается других длинношёрстных пород, включая пуделей и ши-тцу.

"Если вы не готовы тратить деньги на груминг, выбирайте породы с менее прихотливой шерстью. Например, гибриды вроде кокапу — помесь кокера и пуделя — требуют меньше ухода, но сохраняют обаятельный вид", — советует Лакруа.

Кроме того, шерсть — не только про эстетику. У некоторых пород она может вызывать аллергию, а у других — спутываться в колтуны без ежедневного ухода.

Собака как зеркало

"Собака похожа на своего хозяина — это не шутка. И речь не только о внешности, но и о характере", — говорит Хлоя Лакруа.

Если вы активны и любите спорт — вам подойдёт энергичная порода. Предпочитаете покой и чтение книг? Берите более флегматичного компаньона. И не забывайте: собака требует времени, внимания и любви. Это не просто милое существо — это существо с потребностями, чувствами и характером.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

