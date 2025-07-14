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Он будет спать на вашей подушке и лезть в душу — если вы выберете правильного бишона

Кинологи рассказали о различиях между четырьмя породами бишонов
4:19
Зоосфера

Бишоны — одна из самых популярных пород собак-компаньонов. Они дружелюбны, ласковы, миловидны и легко адаптируются к жизни в квартире. Но будущие владельцы часто не подозревают, что за словом "бишон" скрываются сразу четыре разные породы. И каждая из них — со своим темпераментом, внешностью и уровнем забот.

Бишон-фризе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бишон-фризе

Разберёмся, в чём разница между бишоном болоньезе, гаванским, мальтийским и кудрявошёрстным.

Бишон болоньезе: тихий интеллектуал

Бишон болоньезе — спокойный, уравновешенный и удивительно умный пёс. Он ладит со всеми: с людьми, детьми, другими животными. Он не склонен к агрессии и не подходит на роль сторожа, зато прекрасно чувствует себя в роли домашнего спутника.

"Болоньезе обожает быть рядом с человеком. Но если часто оставлять его одного, он может впасть в тревожное состояние", — отмечают кинологи.

Этот тип бишона идеально подходит для жизни в квартире. Однако он может быть довольно "разговорчивым" — лает и выражает эмоции звуками. Поэтому с соседями лучше сразу установить добрососедские отношения.

Бишон гаванский: живой и требующий заботы

Несмотря на своё "карибское" имя, бишон гаванский пришёл к нам из Средиземноморья. Его легко узнать по длинной, струящейся шерсти — часто цветной, в отличие от более классического белого окраса других бишонов.

Он крайне чувствителен и обожает быть в центре внимания. Этот пёс требует постоянного общения, поэтому не подойдёт тем, кто надолго уходит из дома. При этом он отлично чувствует себя и в квартире, и в частном доме с садом — главное, чтобы поблизости были любимые люди.

Но будьте готовы: шерсть гаванца требует регулярного ухода — расчёсывания и стрижек.

Бишон мальтийский: классика породы

Мальтийская болонка — пожалуй, самая известная и древняя представительница породы бишон. У неё густая, длинная, снежно-белая шерсть, которую нужно тщательно ухаживать каждый день. Но за старания вы получите одну из самых обаятельных собак-компаньонов.

Мальтийцы когда-то использовались как охотники на мелких грызунов, но сегодня они — идеальные домашние любимцы. Весёлые, игривые, очень привязчивые. Лучше всего они чувствуют себя в семьях с детьми старше шести лет — с младшими могут не справиться из-за своей хрупкости.

Мальтийский бишон довольно умен, легко поддаётся обучению и способен какое-то время оставаться один — если его приучить к этому с детства. Он отлично адаптируется к жизни как в городе, так и за городом, а с другими питомцами уживается спокойно.

Бишон кудрявошёрстный: облачко на лапках

Бишон фризе (или кудрявошёрстный) — результат скрещивания мальтийца и барбета. Его невозможно не заметить: мягкие белые кудри делают его похожим на живое облачко. Эта порода очаровательна не только внешне — её характер тоже заслуживает похвал.

Он легко находит общий язык с детьми, взрослыми, другими животными и даже с незнакомцами. Фризе любит внимание, но отличается спокойствием. Однако у него может внезапно проснуться охотничий инстинкт — особенно при виде птиц или мелких зверьков.

Как и другие бишоны, фризе плохо переносит одиночество, поэтому подходит тем, кто работает из дома или находится на пенсии.

Как выбрать своего бишона

Если вам нужен молчаливый и уравновешенный пёс — присмотритесь к болоньезе. Хотите более игривого и выразительного друга — гаванец подойдёт идеально. Для тех, кто готов ежедневно ухаживать за роскошной шерстью и хочет ласкового друга всей семьи — подойдёт мальтиец. А если мечтаете о настоящем "домашнем облачке" с весёлым характером — выбирайте фризе.

Все бишоны нуждаются в заботе, общении и, главное, любви. Это не просто собаки, а полноправные члены семьи — маленькие и очень преданные.

Уточнения

Бишо́н-фризе́ (фр. Bichon à poil frisé) — французская маленькая порода собак из группы бишонов (болонок).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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