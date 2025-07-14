Медузы на паузе: как весенние катаклизмы испортили летние планы коралловых соседей

Весенние погодные аномалии снизили численность медуз в Черном море

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Число медуз у берегов Черного моря этим летом может быть меньше обычного из-за необычной весенней погоды. Такой прогноз дал Борис Аннинский, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей РАН. По его словам, холодная и малодождливая весна плохо повлияла на развитие зоопланктона — главной пищи для медуз. А значит, и количество самих медуз может уменьшиться, сообщает ТАСС.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медуза

Влияние прошлого и техногенных факторов на медуз

Однако, как уточнил учёный, на ситуацию влияют не только условия этого года, но и последствия предыдущих сезонов. Например, потепление климата и техногенные факторы — включая разрушение дамбы Каховского водохранилища, что привело к притоку питательных веществ — раньше способствовали быстрому росту популяции корнеротов (Rhizostoma pulmo). При этом численность аурелий (Aurelia aurita), которые предпочитают прохладную воду, уменьшилась.

Загрязнение прибрежных вод и экосистема

Кроме того, загрязнение прибрежных районов также влияет на экосистему. Оба вида медуз проходят полный цикл развития — от яиц и личинок до полипов и взрослых медуз. Поэтому многое зависит от состояния полипов на морском дне. Пока рано делать точные прогнозы, но Аннинский считает, что в этом сезоне преимущество может остаться за корнеротами — они лучше переносят тёплую погоду и загрязнение.

Опасность медуз в Черном море

Корнероты (Rhizostoma pulmo) могут вызывать болезненные ожоги: их тело покрыто стрекательными клетками, особенно на щупальцах и ротовых лопастях. Прикосновение к ним вызывает жжение и раздражение кожи.

Аурелии (Aurelia aurita) считаются практически безопасными: их жалящие клетки слабо воздействуют на кожу, и контакт редко доставляет неприятности.

Ранее специалисты связывали рост числа медуз в Черном море с уменьшением популяций мелких пелагических рыб — естественных конкурентов медуз. Особенно остро это проявилось летом 2024 года, когда корнероты начали массово появляться у берегов уже в начале июля, вызывая ожоги у отдыхающих.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).

