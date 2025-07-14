Медузы на паузе: как весенние катаклизмы испортили летние планы коралловых соседей

Число медуз у берегов Черного моря этим летом может быть меньше обычного из-за необычной весенней погоды. Такой прогноз дал Борис Аннинский, кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей РАН. По его словам, холодная и малодождливая весна плохо повлияла на развитие зоопланктона — главной пищи для медуз. А значит, и количество самих медуз может уменьшиться, сообщает ТАСС.
Однако, как уточнил учёный, на ситуацию влияют не только условия этого года, но и последствия предыдущих сезонов. Например, потепление климата и техногенные факторы — включая разрушение дамбы Каховского водохранилища, что привело к притоку питательных веществ — раньше способствовали быстрому росту популяции корнеротов (Rhizostoma pulmo). При этом численность аурелий (Aurelia aurita), которые предпочитают прохладную воду, уменьшилась.
Кроме того, загрязнение прибрежных районов также влияет на экосистему. Оба вида медуз проходят полный цикл развития — от яиц и личинок до полипов и взрослых медуз. Поэтому многое зависит от состояния полипов на морском дне. Пока рано делать точные прогнозы, но Аннинский считает, что в этом сезоне преимущество может остаться за корнеротами — они лучше переносят тёплую погоду и загрязнение.
Корнероты (Rhizostoma pulmo) могут вызывать болезненные ожоги: их тело покрыто стрекательными клетками, особенно на щупальцах и ротовых лопастях. Прикосновение к ним вызывает жжение и раздражение кожи.
Аурелии (Aurelia aurita) считаются практически безопасными: их жалящие клетки слабо воздействуют на кожу, и контакт редко доставляет неприятности.
Ранее специалисты связывали рост числа медуз в Черном море с уменьшением популяций мелких пелагических рыб — естественных конкурентов медуз. Особенно остро это проявилось летом 2024 года, когда корнероты начали массово появляться у берегов уже в начале июля, вызывая ожоги у отдыхающих.
Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).
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