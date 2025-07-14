Рыба-капля: почему этот водяной пельмень стал звездой интернета

Рыба-капля: как живёт один из самых необычных обитателей глубин океана

4:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире океанских глубин немало странных созданий, но рыба-капля — безусловно, одна из самых запоминающихся. На её грустное лицо с опущенным "носом" и печальными глазами смотрят миллионы — кто-то с умилением, кто-то с испугом. А между тем, этот глубоководный обитатель — уникальное существо, о котором наука всё ещё знает удивительно мало.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рыба-капля крупным планом

Где всё началось

Впервые эту рыбу выловили у берегов Австралии в 1926 году. С тех пор она стала настоящим символом глубоководной фауны. Её научное название — Psychrolutes marcidus, а внешний облик вызывает ассоциации от "милый желеобразный плюш" до "ужас на рыбьем лице".

Внешность не обманчива: как устроена рыба-капля

Тело напоминает полупрозрачный комок желе.

Отсутствует чешуя — кожа гладкая и мягкая.

Имеет небольшие плавники и крошечный хвост.

На теле иногда заметны мягкие выросты, похожие на шипы.

Цвет — от серо-зелёного до коричневато-белого, может меняться при подъёме на поверхность.

Но самое главное — её грустная "мордочка" с носом-картошкой и глазами-на-катушках. Именно за этот вид в народе её прозвали "обиженным муми-троллем".

Почему она такая желевая

Рыба-капля живёт на глубинах более 600 метров, где давление воды в десятки раз выше, чем на поверхности. Чтобы не раздавило, у неё:

Почти отсутствует мышечная ткань.

Тело состоит из студенистой массы, плотность которой чуть ниже плотности воды.

Она буквально "плавает", не тратя силы на движение.

Эта структура позволяет ей парить над дном, поглощая всё, что проплывает мимо — в основном мелких беспозвоночных.

Где её можно встретить

Ареал обитания рыбы-капли довольно обширен, несмотря на её скрытный образ жизни:

У берегов Австралии и Тасмании.

У Новой Зеландии.

В Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.

Недавно — в водах у Японии и Калифорнии.

Но встретить её вживую почти невозможно — она почти не поднимается выше 600 метров.

Сколько живёт и как растёт

Средняя продолжительность жизни: 5-15 лет.

В редких случаях особи доживают до 20 лет (по предположениям учёных).

Размер — до 30 см, вес — до 10-12 кг.

Для глубоководных рыб это вполне средние параметры.

Знаменитость из глубин

Несмотря на то, что рыба-капля выглядит так, будто ей не дали конфету, она стала:

Героем мемов.

Символом "самой некрасивой рыбы" по версии британского сообщества.

Источником вдохновения для художников и мультипликаторов.

А ещё - она один из главных аргументов в защиту морской экосистемы: никто не хочет терять такое забавное чудо из-за человеческой безответственности.

Почему её сложно изучать

Рыба редко покидает свою глубину.

Её тело моментально "расплывается" при подъёме из-за разницы в давлении.

Исследования требуют дорогостоящей подводной техники.

Вот почему о ней до сих пор известно мало — учёные сталкиваются с трудностями при любом контакте.

Интересные факты о рыбе-капле

Её "уродливость" — результат декомпрессии, на глубине она выглядит вполне обычно.

У неё нет плавательного пузыря, поэтому она не тонет, не всплывает и не плавает активно.

Рыба-капля — пример того, как важна адаптация к среде, даже если результат выглядит странно.

Капля тайны в океане

Рыба-капля — не уродец, а гениальное творение природы. Её грустное лицо — результат удивительной приспособленности к экстремальным условиям. Она живёт в темноте, в жутком давлении, двигается по минимуму и делает это уже миллионы лет. И, возможно, она грустит не о своей внешности, а о том, как мало мы ещё знаем о её мире.

Уточнения

Psychrolutes marcidus (лат.) , также известная как рыба-капля - глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.

