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Рыба-капля: почему этот водяной пельмень стал звездой интернета

Рыба-капля: как живёт один из самых необычных обитателей глубин океана
4:09
Зоосфера

В мире океанских глубин немало странных созданий, но рыба-капля — безусловно, одна из самых запоминающихся. На её грустное лицо с опущенным "носом" и печальными глазами смотрят миллионы — кто-то с умилением, кто-то с испугом. А между тем, этот глубоководный обитатель — уникальное существо, о котором наука всё ещё знает удивительно мало.

Рыба-капля крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба-капля крупным планом

Где всё началось

Впервые эту рыбу выловили у берегов Австралии в 1926 году. С тех пор она стала настоящим символом глубоководной фауны. Её научное название — Psychrolutes marcidus, а внешний облик вызывает ассоциации от "милый желеобразный плюш" до "ужас на рыбьем лице".

Внешность не обманчива: как устроена рыба-капля

  • Тело напоминает полупрозрачный комок желе.
  • Отсутствует чешуя — кожа гладкая и мягкая.
  • Имеет небольшие плавники и крошечный хвост.
  • На теле иногда заметны мягкие выросты, похожие на шипы.
  • Цвет — от серо-зелёного до коричневато-белого, может меняться при подъёме на поверхность.

Но самое главное — её грустная "мордочка" с носом-картошкой и глазами-на-катушках. Именно за этот вид в народе её прозвали "обиженным муми-троллем".

Почему она такая желевая

Рыба-капля живёт на глубинах более 600 метров, где давление воды в десятки раз выше, чем на поверхности. Чтобы не раздавило, у неё:

  • Почти отсутствует мышечная ткань.
  • Тело состоит из студенистой массы, плотность которой чуть ниже плотности воды.
  • Она буквально "плавает", не тратя силы на движение.

Эта структура позволяет ей парить над дном, поглощая всё, что проплывает мимо — в основном мелких беспозвоночных.

Где её можно встретить

Ареал обитания рыбы-капли довольно обширен, несмотря на её скрытный образ жизни:

  • У берегов Австралии и Тасмании.
  • У Новой Зеландии.
  • В Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.
  • Недавно — в водах у Японии и Калифорнии.

Но встретить её вживую почти невозможно — она почти не поднимается выше 600 метров.

Сколько живёт и как растёт

  • Средняя продолжительность жизни: 5-15 лет.
  • В редких случаях особи доживают до 20 лет (по предположениям учёных).
  • Размер — до 30 см, вес — до 10-12 кг.

Для глубоководных рыб это вполне средние параметры.

Знаменитость из глубин

Несмотря на то, что рыба-капля выглядит так, будто ей не дали конфету, она стала:

  • Героем мемов.
  • Символом "самой некрасивой рыбы" по версии британского сообщества.
  • Источником вдохновения для художников и мультипликаторов.

А ещё - она один из главных аргументов в защиту морской экосистемы: никто не хочет терять такое забавное чудо из-за человеческой безответственности.

Почему её сложно изучать

  • Рыба редко покидает свою глубину.
  • Её тело моментально "расплывается" при подъёме из-за разницы в давлении.
  • Исследования требуют дорогостоящей подводной техники.

Вот почему о ней до сих пор известно мало — учёные сталкиваются с трудностями при любом контакте.

Интересные факты о рыбе-капле

  • Её "уродливость" — результат декомпрессии, на глубине она выглядит вполне обычно.
  • У неё нет плавательного пузыря, поэтому она не тонет, не всплывает и не плавает активно.
  • Рыба-капля — пример того, как важна адаптация к среде, даже если результат выглядит странно.

Капля тайны в океане

Рыба-капля — не уродец, а гениальное творение природы. Её грустное лицо — результат удивительной приспособленности к экстремальным условиям. Она живёт в темноте, в жутком давлении, двигается по минимуму и делает это уже миллионы лет. И, возможно, она грустит не о своей внешности, а о том, как мало мы ещё знаем о её мире.

Уточнения

Psychrolutes marcidus (лат.), также известная как рыба-капля - глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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