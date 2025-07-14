Рыба-капля: почему этот водяной пельмень стал звездой интернета

В мире океанских глубин немало странных созданий, но рыба-капля — безусловно, одна из самых запоминающихся. На её грустное лицо с опущенным "носом" и печальными глазами смотрят миллионы — кто-то с умилением, кто-то с испугом. А между тем, этот глубоководный обитатель — уникальное существо, о котором наука всё ещё знает удивительно мало.
Впервые эту рыбу выловили у берегов Австралии в 1926 году. С тех пор она стала настоящим символом глубоководной фауны. Её научное название — Psychrolutes marcidus, а внешний облик вызывает ассоциации от "милый желеобразный плюш" до "ужас на рыбьем лице".
Но самое главное — её грустная "мордочка" с носом-картошкой и глазами-на-катушках. Именно за этот вид в народе её прозвали "обиженным муми-троллем".
Рыба-капля живёт на глубинах более 600 метров, где давление воды в десятки раз выше, чем на поверхности. Чтобы не раздавило, у неё:
Эта структура позволяет ей парить над дном, поглощая всё, что проплывает мимо — в основном мелких беспозвоночных.
Ареал обитания рыбы-капли довольно обширен, несмотря на её скрытный образ жизни:
Но встретить её вживую почти невозможно — она почти не поднимается выше 600 метров.
Для глубоководных рыб это вполне средние параметры.
Несмотря на то, что рыба-капля выглядит так, будто ей не дали конфету, она стала:
А ещё - она один из главных аргументов в защиту морской экосистемы: никто не хочет терять такое забавное чудо из-за человеческой безответственности.
Вот почему о ней до сих пор известно мало — учёные сталкиваются с трудностями при любом контакте.
Рыба-капля — не уродец, а гениальное творение природы. Её грустное лицо — результат удивительной приспособленности к экстремальным условиям. Она живёт в темноте, в жутком давлении, двигается по минимуму и делает это уже миллионы лет. И, возможно, она грустит не о своей внешности, а о том, как мало мы ещё знаем о её мире.
Psychrolutes marcidus (лат.), также известная как рыба-капля - глубоководная донная морская рыба семейства психролютовые, которую часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.
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