Забудьте про мелкие порции: коты знают, как устроена идеальная трапеза без лишних хлопот

Учёные из Канады провели исследование, чтобы выяснить, как часто нужно кормить здоровых домашних котов. Многие привыкли давать питомцам еду несколько раз в день небольшими порциями, но результаты эксперимента показали, что лучше ограничиться одним приёмом пищи в сутки.
В эксперименте участвовали восемь котов с нормальным весом. Каждого из них кормили дважды по три недели: сначала четыре раза в день, потом — один раз, при этом общий объём пищи оставался одинаковым. Коты, которых кормили чаще, были более активны, но обе группы тратили одинаковое количество энергии, и их вес не менялся.
Однако, как показал более глубокий анализ, коты с однократным кормлением имели более высокий уровень трёх главных гормонов, регулирующих аппетит, что говорит об их большей удовлетворённости. Также у этих животных в крови было заметно больше аминокислот — важных строительных блоков белков.
Дополнительный аргумент в пользу однократного питания — образ жизни диких кошек. Они охотятся, съедают добычу и потом могут долго обходиться без еды до следующего удачного улова.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.