Забудьте про мелкие порции: коты знают, как устроена идеальная трапеза без лишних хлопот

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Кормить кота раз в день полезнее, чем несколько раз — мнение экспертов
1:28
Зоосфера

Учёные из Канады провели исследование, чтобы выяснить, как часто нужно кормить здоровых домашних котов. Многие привыкли давать питомцам еду несколько раз в день небольшими порциями, но результаты эксперимента показали, что лучше ограничиться одним приёмом пищи в сутки.

Кормление кошек
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кормление кошек

Эксперимент: кормление раз в день против четырёх раз в день

В эксперименте участвовали восемь котов с нормальным весом. Каждого из них кормили дважды по три недели: сначала четыре раза в день, потом — один раз, при этом общий объём пищи оставался одинаковым. Коты, которых кормили чаще, были более активны, но обе группы тратили одинаковое количество энергии, и их вес не менялся.

Однократное кормление повышает уровень гормонов и аминокислот

Однако, как показал более глубокий анализ, коты с однократным кормлением имели более высокий уровень трёх главных гормонов, регулирующих аппетит, что говорит об их большей удовлетворённости. Также у этих животных в крови было заметно больше аминокислот — важных строительных блоков белков.

Поведение диких кошек подтверждает результаты эксперимента

Дополнительный аргумент в пользу однократного питания — образ жизни диких кошек. Они охотятся, съедают добычу и потом могут долго обходиться без еды до следующего удачного улова.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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