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Эволюция в хоботе: как слоны вышли на уровень осознанного общения

Слоны общаются жестами: эти гиганты вышли на уровень человеческой коммуникации
3:54
Зоосфера

Привычка показывать пальцем, махать рукой или просить взглядом — кажется чем-то сугубо человеческим. До недавнего времени на это были способны только мы и, в лучшем случае, шимпанзе. Но свежие исследования слонов переворачивают всё: оказывается, эти гиганты умеют общаться осмысленно, намеренно и, что самое главное, адресно — жестами.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Palmyre_066.jpg by William Scot
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Как проверить интеллект слона

Учёные из Зимбабве провели эксперимент с участием 17 африканских слонов. Животным предлагали два подноса:

  • Один с яблоками (лакомство).
  • Второй — пустой.

Задача слона — привлечь внимание человека и получить желаемое. Но исследователи пошли дальше — они создали три ситуации:

  • Успех: слон получает все яблоки;
  • Частичный успех: ему достаётся одно яблоко;
  • Провал: он остаётся с пустыми хоботами.

Главное — знать, к кому обращаться

Выяснилось, что слоны не растрачивают жестикуляцию впустую. Они обращались только к тому человеку, который смотрел на них, — никогда не жестикулировали в воздух или к подносу. То есть у них есть понимание адресата, как у нас, когда мы здороваемся с конкретным человеком, а не с пустой улицей.

Но особенно интересным стало их поведение в условиях "провала". В этом случае:

  • Слоны не повторяли бездумно один и тот же жест.
  • Они пробовали новые способы привлечь внимание.
  • При частичном успехе становились ещё настойчивее.

Это и есть ключ к осмысленному поведению: не рефлекс, а попытка добиться результата, выбирая подходящий инструмент.

Что такое осознанная коммуникация

Чтобы понять важность находки, стоит разобраться в научной классификации:

  • Нулевой уровень: чистый рефлекс, без цели и адресата.
  • Первый уровень: жест или действие с намерением повлиять на поведение другого.
  • Второй уровень: попытка изменить мышление другого (убеждение, обман).

Слоны, как оказалось, уверенно действуют на первом уровне — у них есть цель, и они выбирают способ её достичь. Это огромный скачок в понимании животного разума.

38 жестов — и ни одного случайного

Исследователи зафиксировали 38 разных типов слоновьих жестов, каждый из которых использовался в конкретных ситуациях:

  • В ответ на внимание человека.
  • При попытке получить еду.
  • При неудаче или частичном успехе.

При этом, чем меньше успех — тем больше новых жестов. Слоны импровизируют, пробуют, адаптируются. Это не "запрограммированные" действия — это настоящее взаимодействие с живым собеседником.

Почему это открытие так важно

  • Слоны понимают, кто их слушает: они "обращаются" только к человеку, способному ответить.
  • Они умеют быть гибкими: меняют тактику в зависимости от ситуации.
  • Они демонстрируют настойчивость: не сдаются, если не получили желаемого.

То есть перед нами — животное с зачатками речевого мышления, живущее в сложной социальной среде и умеющее вести "диалог".

Кто следующий? Дельфины? Попугаи?

Учёные уверены: это только начало. Если такие способности есть у слонов, то, возможно, другие высокосоциальные виды (дельфины, вороны, попугаи) тоже способны на подобные формы коммуникации. Просто мы ещё не научились их читать.

Слоны не только слышат человека, но и "разговаривают" с ним на своём языке — языке жестов. Они понимают, кто может помочь, и как добиться результата. И это делает их ближе к нам, чем мы привыкли думать.

Возможно, пора научиться слышать тех, кто "говорит" без слов.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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