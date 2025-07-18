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Вода не прощает беспечности: 8 водных гадов, после которых нужен врач

Жук-плавунец, гладыш и водомерка могут укусить
3:21
Зоосфера

В средней полосе России нет крокодилов и акул, но расслабляться всё равно не стоит. Стоит лишь зайти в мутную воду — и есть шанс столкнуться с существами, которые могут оставить не только воспоминания, но и следы на теле. И ладно бы просто напугали — некоторые вполне способны испортить отпуск или довести до врача.

пиявка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пиявка

Вот восемь обитателей наших водоёмов, с которыми лучше держать дистанцию.

1. Пиявка

Живёт в стоячей воде, но встречается и в болотистых речках. Особенно любит ил и мутные заводи. Прицепляется незаметно — а потом впрыскивает в ранку вещество, разжижающее кровь. Укус неприятный, долго не заживает. Некоторые пиявки могут переносить инфекции.

Если прицепилась — не тянуть силой. Лучше капнуть спиртом, йодом или просто горячей водой. И сразу — к врачу.

2. Сом

Огромный, медлительный, но сильный. Бывают экземпляры по 40 кг. Сом не ест людей, но может утащить под корягу неудачливого пловца. Особенно опасен в мутной воде, среди подводных завалов. Подплывать к корягам с его участием — идея сомнительная.

3. Гадюка

Плавает хорошо. В воде почти не заметна. Может напасть, если почувствует угрозу. Яд не смертелен, но неприятен: боль, отёк, слабость. Главное — не паниковать, не отсасывать яд, не накладывать жгут. Нужно обездвижиться, пить воду и идти к врачу.

4. Водяной паук (плантариус)

Живёт у берегов, легко бегает по воде — благодаря волоскам на лапках. Может укусить, если схватить или случайно придавить. Ядом не обладает, но место укуса может болеть до двух недель. Вид редкий, но встречается — особенно в Поволжье.

5. Жук-плавунец

Выглядит как чёрный блестящий монстр из лужи. Обитает в прудах, озёрах и даже в бочке для полива. Кусается больно, может прокусить кожу. В месте укуса — отёк, жара, покраснение. Без обработки — риск инфекции или фурункула. Заживает долго.

6. Водомерка

Летает по поверхности воды, выглядит безобидно. Но если схватить или прижать — может вонзить жалящий хоботок. Впрыскивает вещество, вызывающее жжение, почти как ожог. Не опасна, но неприятна.

7. Водяной скорпион

На скорпиона похож только по названию. На деле — водный клоп с длинной дыхательной трубкой. Опасность представляют острые клешнеподобные лапки. Могут порезать кожу, а от неожиданности — руку может свести судорогой. Ничего критичного, но удовольствие сомнительное.

8. Гладыш (водяная оса)

Хищник, похожий на гибрид таракана с осой. Плавает активно, жалит сильно. Укус вызывает онемение и чувство, будто ударило током. Долго не проходит, особенно у чувствительных людей. Лучше не дразнить и не хватать руками.

Уточнения

Пия́вки (лат. Hirudinea) — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata). Большинство представителей обитают в пресных водоёмах. Некоторые виды освоили наземные и морские биотопы. Известно около 500 видов пиявок, в России встречаются 62 вида.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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