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Заяц в лесу — не повод для умиления: почему стоит держаться подальше

Встреча с зайцем в лесу может закончиться травмами и заражением
3:12
Зоосфера

Внешне заяц кажется безобидным и даже милым — пушистое существо с большими ушами, которое ассоциируется со сказками и мультфильмами. Однако в дикой природе встреча с ним может оказаться совсем не такой приятной, как кажется на первый взгляд.

Заяц
Фото: Own work by Dakota L., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заяц

Если зверь не убегает, а наоборот — начинает приближаться, это уже тревожный сигнал. В нормальных условиях дикий заяц всегда стремится скрыться, как только чувствует опасность. Если этого не происходит, возможны проблемы.

Кто на самом деле этот "серый трусишка"

На территории России обитают четыре вида зайцев:

  • Беляк — северный крепыш весом до 5 кг с мощными задними лапами.

  • Русак — стройнее, но не менее быстрый, тоже весом около 5 кг.

  • Маньчжурский заяц — юркий, скрытный, весит около 2 кг, редко встречается.

  • Толай — мелкий степной заяц, обитает в засушливых регионах.

Все эти виды хорошо адаптированы к выживанию и отличаются мощной реакцией, сильными лапами и острыми зубами. При угрозе они способны обороняться: наносить удары задними лапами, царапать и даже кусать. Особенно это актуально, если зверя застали врасплох или загнали в угол.

Почему заяц может быть опасен для человека

Помимо физического отпора, заяц может нести эпидемиологическую опасность. Он является переносчиком нескольких серьёзных инфекций:

  • Туляремия — передаётся через укусы блох, клещей, контакт с шерстью или при разделке туши.

  • Бруцеллёз — бактерия, способная проникать даже через микроповреждения кожи.

  • Клещевой энцефалит — зайцы служат природным резервуаром для заражённых клещей.

  • Миксоматоз — вирус, опасный для самого зайца, но не для человека; в ослабленном состоянии такие животные чаще выходят к людям.

Инфицированный заяц может выглядеть апатично, не реагировать на человека, вести себя странно или агрессивно. Это создаёт ложное ощущение, что с ним "можно поиграть" — и именно в этом кроется главная ошибка.

Как вести себя при встрече с зайцем

Если в лесу замечен заяц, который не убегает, важно:

  • Не приближаться, не пытаться гладить, фотографировать или разглядывать животное.

  • Не поворачиваться спиной — удар может быть неожиданным.

  • Отступать медленно, не провоцируя зверя резкими движениями.

  • Избегать контакта с потенциально больным животным, особенно если оно выглядит неадекватно или апатично.

Подобное поведение — не проявление дружелюбия, а скорее сигнал о стрессе, болезни или потере ориентировки.

Почему даже ружьё не всегда помогает

Даже при наличии средств самообороны встреча с агрессивным или больным зайцем — это всегда риск. В условиях неожиданности, на узкой тропе или в высокой траве среагировать на атаку сложно. Особенно если заяц крупный, напуган и действует инстинктивно.

Уточнения

За́йцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых. Распространены везде, кроме Австралии и Антарктиды, всего около 30 видов. Отличаются длинными ушами, коротким поднятым хвостом, недоразвитыми ключицами, длинными задними лапами, что позволяет им двигаться прыжками. Русак может достигать скорости 70 км/ч.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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