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Самый беспомощный на земле, но король в небе: чёрный стриж и его безумные рекорды

Чёрный стриж может летать без посадки до 10 месяцев
4:42
Зоосфера

На первый взгляд — обычная птица. Маленькая, чёрная, верткая. Но стоит приглядеться — и становится ясно: перед вами не просто пернатый, а существо с собственным набором "читов". И за каждый из них стриж расплатился по-своему. Самый крутой летун на планете? Без проблем. Но вот ходить… не научился вообще.

Стриж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стриж

Летаю, ем, сплю, живу — и всё это не касаясь земли

Чёрный стриж способен пролетать 10 месяцев подряд, не касаясь поверхности. Это не фигура речи. Он спит, ест, пьёт и даже спаривается прямо в полёте. У него даже нет технической надобности садиться, если не считать короткий визит в Европу и Россию на пару месяцев — чтобы вырастить потомство.

Малыши встают на крыло — и семья тут же отправляется в Африку. Без посадок. Ни одной. И даже там птицы продолжают кружить, не приближаясь к земле. За свою 20-летнюю жизнь стриж преодолевает расстояние, которого хватило бы, чтобы семь раз слетать на Луну и обратно.

Птица, которую путают с ласточкой, а она — почти колибри

Стриж и ласточка внешне действительно похожи. Но генетически они даже не родственники. Ближайший "родственник" стрижа — колибри. Оба способны на немыслимые воздушные манёвры. Только колибри — на цветке. А стриж — в небе, в лесу, в урагане.

Быстрейший из тех, кто летит сам, а не падает

Стриж — рекордсмен по скорости горизонтального полёта. Его максимум — 110 км/ч. Меньше, чем у сокола-сапсана, который в пикировании достигает 320 км/ч? Верно. Но есть нюанс: сапсан просто "ныряет" вниз, а стриж разгоняется по прямой, на своей тяге, без помощи гравитации. И при этом сохраняет управляемость даже в густом лесу.

Крошечный охотник с аппетитом на тысячу мошек

Летит — и одновременно ест. Открывает клюв — и влетает в облако насекомых. Стриж работает как живой пылесос: за один налёт способен "собрать" до 1000 особей мошек, комаров и прочих летучих надоедливых гадов. То же самое — с водой: птица ловко подныривает к озеру или ручью, черпает воду "на ходу" и продолжает свой путь.

А как он спит? Ученые гадают до сих пор

Один из главных загадок — сон стрижей. Есть две гипотезы. Первая: птица отключает полушария мозга по очереди (как дельфины). Вторая — стриж "отключается" полностью, но на 2-3 секунды. Так делают пингвины. При этом количество "микроснов" уходит за 10 000 в день. Спит по чуть-чуть, но часто. И при этом не падает.

Жизнь на высоте, но падение — трагедия

На земле всё обстоит иначе. Стриж абсолютно беспомощен. Его лапы короче на 5 см, чем у других птиц того же размера. Стоять — почти не может. Взлетать — вообще не умеет. Ему нужна ровная поверхность, разгон и желательно обрыв, с которого можно "упасть" и набрать скорость.

Птицы взлетают, буквально обрушиваясь вниз. А гравитация помогает вернуть им контроль в воздухе. Именно поэтому стрижи чаще всего селятся на крутых стенах, утёсах, под карнизами. Их пальцы направлены вперёд, как крюки альпиниста — удобно цепляться за вертикаль, но не за ветки и провода.

Мало детей, долго растут, легко потерять

Из-за специфики жизни и строительства гнёзд (всё на вертикальных поверхностях), стрижи размножаются с трудом. Самка откладывает всего 2-3 яйца. Птенцы — те ещё прожорливцы, сбор еды занимает дни. К счастью, они умеют впадать в спячку: без еды могут протянуть 2-3 дня. Минус — медленный рост. Средний птенец встаёт на крыло через 40-60 дней — в полтора раза дольше, чем у других птиц такого же размера.

В небе — супергерой, на земле — баг с перьями

За все лётные преимущества стрижи расплатились полной беспомощностью на земле. Удивительная птица, которой комфортно только в воздухе. Гравитация — их пусковая платформа и их главный враг. Иногда достаточно непогоды, чтобы птица потеряла высоту и уже не смогла подняться сама.

Уточнения

Стрижи́ (лат  Apodes) — подотряд птиц отряда стрижеобразных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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