Самый беспомощный на земле, но король в небе: чёрный стриж и его безумные рекорды

На первый взгляд — обычная птица. Маленькая, чёрная, верткая. Но стоит приглядеться — и становится ясно: перед вами не просто пернатый, а существо с собственным набором "читов". И за каждый из них стриж расплатился по-своему. Самый крутой летун на планете? Без проблем. Но вот ходить… не научился вообще.
Чёрный стриж способен пролетать 10 месяцев подряд, не касаясь поверхности. Это не фигура речи. Он спит, ест, пьёт и даже спаривается прямо в полёте. У него даже нет технической надобности садиться, если не считать короткий визит в Европу и Россию на пару месяцев — чтобы вырастить потомство.
Малыши встают на крыло — и семья тут же отправляется в Африку. Без посадок. Ни одной. И даже там птицы продолжают кружить, не приближаясь к земле. За свою 20-летнюю жизнь стриж преодолевает расстояние, которого хватило бы, чтобы семь раз слетать на Луну и обратно.
Стриж и ласточка внешне действительно похожи. Но генетически они даже не родственники. Ближайший "родственник" стрижа — колибри. Оба способны на немыслимые воздушные манёвры. Только колибри — на цветке. А стриж — в небе, в лесу, в урагане.
Стриж — рекордсмен по скорости горизонтального полёта. Его максимум — 110 км/ч. Меньше, чем у сокола-сапсана, который в пикировании достигает 320 км/ч? Верно. Но есть нюанс: сапсан просто "ныряет" вниз, а стриж разгоняется по прямой, на своей тяге, без помощи гравитации. И при этом сохраняет управляемость даже в густом лесу.
Летит — и одновременно ест. Открывает клюв — и влетает в облако насекомых. Стриж работает как живой пылесос: за один налёт способен "собрать" до 1000 особей мошек, комаров и прочих летучих надоедливых гадов. То же самое — с водой: птица ловко подныривает к озеру или ручью, черпает воду "на ходу" и продолжает свой путь.
Один из главных загадок — сон стрижей. Есть две гипотезы. Первая: птица отключает полушария мозга по очереди (как дельфины). Вторая — стриж "отключается" полностью, но на 2-3 секунды. Так делают пингвины. При этом количество "микроснов" уходит за 10 000 в день. Спит по чуть-чуть, но часто. И при этом не падает.
На земле всё обстоит иначе. Стриж абсолютно беспомощен. Его лапы короче на 5 см, чем у других птиц того же размера. Стоять — почти не может. Взлетать — вообще не умеет. Ему нужна ровная поверхность, разгон и желательно обрыв, с которого можно "упасть" и набрать скорость.
Птицы взлетают, буквально обрушиваясь вниз. А гравитация помогает вернуть им контроль в воздухе. Именно поэтому стрижи чаще всего селятся на крутых стенах, утёсах, под карнизами. Их пальцы направлены вперёд, как крюки альпиниста — удобно цепляться за вертикаль, но не за ветки и провода.
Из-за специфики жизни и строительства гнёзд (всё на вертикальных поверхностях), стрижи размножаются с трудом. Самка откладывает всего 2-3 яйца. Птенцы — те ещё прожорливцы, сбор еды занимает дни. К счастью, они умеют впадать в спячку: без еды могут протянуть 2-3 дня. Минус — медленный рост. Средний птенец встаёт на крыло через 40-60 дней — в полтора раза дольше, чем у других птиц такого же размера.
За все лётные преимущества стрижи расплатились полной беспомощностью на земле. Удивительная птица, которой комфортно только в воздухе. Гравитация — их пусковая платформа и их главный враг. Иногда достаточно непогоды, чтобы птица потеряла высоту и уже не смогла подняться сама.
Стрижи́ (лат Apodes) — подотряд птиц отряда стрижеобразных.
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