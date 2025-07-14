Они не боятся мороза, но могут умереть от жары: в чём тайна хладнокровных гениев природы

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Как температура влияет на поведение, пищеварение и размножение змей
5:34
Зоосфера

Если вы когда-либо прикасались к змее, особенно в прохладную погоду, вы наверняка замечали: она кажется холодной. Это не аномалия и не признак болезни — всё дело в физиологии. Змеи относятся к экзотермическим животным, то есть не производят тепло самостоятельно, как это делают млекопитающие. Их температура полностью зависит от окружающей среды, будь то холодная земля или нагретый солнцем камень.

Гадюка
Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Гадюка

Это свойство — результат миллионов лет эволюции, позволяющий змеям выживать там, где другие не смогли бы. Однако это также накладывает определённые ограничения: змея становится подвижной и активной только тогда, когда её тело прогрето.

Как змеи нагреваются и охлаждаются

Чтобы согреться, змеи используют солнце. Они выбираются из укрытий и вытягиваются на открытых участках, поглощая инфракрасную энергию солнечных лучей через тонкую кожу. Этот процесс называется гелиотермией. Тепло передаётся внутренним органам, разогревая мышцы и ускоряя обмен веществ. Чем выше температура, тем быстрее пищеварение и тем активнее животное.

Но если становится слишком жарко, змеи проявляют поразительную изобретательность: зарываются в землю, прячутся в тени деревьев, в расщелинах или под камнями. Они не потеют, как люди, а охлаждаются за счёт поведения — стратегия, позволяющая избежать перегрева.

Почему температура так важна для змеи

Уровень активности змеи полностью зависит от температуры её тела. При низкой температуре змея становится вялой, замедляется её реакция, ухудшается ориентация и даже теряется способность охотиться. При этом пищеварение тоже нарушается — если змея проглотит добычу в прохладную погоду, она может просто не переварить её, что приведёт к загниванию пищи внутри тела и даже гибели.

То же касается размножения: спаривание происходит только при подходящих тепловых условиях. Даже развитие яиц требует тепла — многие змеи зарывают кладки в солнечные участки, а некоторые, как питоны, буквально "высиживают" яйца, вызывая мышечную дрожь для генерации тепла.

Хладнокровие: стратегия выживания

На первый взгляд кажется, что отсутствие собственной терморегуляции — недостаток. Но у этого состояния есть и важные преимущества. Змеи тратят очень мало энергии на жизнедеятельность. Это значит, что они могут обходиться без пищи в течение недель, а то и месяцев. Это особенно важно в суровых или бедных пищей экосистемах.

Низкий метаболизм помогает выжить, но в условиях холода делает рептилию уязвимой. При понижении температуры мышцы теряют эластичность, скорость падает, и змея становится лёгкой добычей для хищников. Поэтому хладнокровие — это баланс между энергосбережением и уязвимостью.

Могут ли змеи погибнуть от жары

Да. Несмотря на то, что змеи зависят от внешнего тепла, избыток температуры также опасен. Без возможности потоотделения они должны искать укрытия, чтобы избежать перегрева. В пустынях и тропиках они зарываются в почву, используют тень и прохладные углубления, чтобы сохранить температуру тела в безопасном диапазоне. В противном случае возможен смертельный тепловой удар.

Именно поэтому даже в неволе, например в террариуме, важно обеспечивать температурный градиент — змея должна иметь выбор между тёплой и прохладной зонами.

Что происходит зимой

В тропических регионах змеи активны круглый год. А вот в умеренном климате, например в Европе, они впадают в зимовку. Это не совсем спячка, скорее состояние полулетаргии: температура тела падает, все процессы замедляются, но при необходимости змея может немного передвигаться.

При температуре ниже 10 °C змея становится почти неподвижной. Пульс замедляется, кровоток минимален, пищеварение приостанавливается. Это помогает ей пережить зиму, сохранив энергию до весны.

А что с другими рептилиями

Все рептилии — экзотермы, но у каждого вида — свои способы регулировать тепло.

  • Крокодилы охлаждаются, открывая пасть или погружаясь в воду.

  • Хамелеоны изменяют окраску, чтобы усилить или ослабить поглощение солнечных лучей.

  • Ящерицы, как и змеи, комбинируют солнечные ванны и укрытие в тени.

  • Гекконы, ведущие ночной образ жизни, используют тигмотермию — поглощают тепло от прогретых поверхностей.

  • А питоны, заботясь о потомстве, проявляют уникальное для рептилий поведение — мышечный термогенез, при котором с помощью дрожи поднимается температура вокруг кладки яиц.

Хладнокровие змей — это не слабость, а продуманная стратегия выживания. Хотя змеи зависят от тепла окружающей среды, они не беспомощны перед её изменениями. Их поведение, адаптация и физиология позволяют тонко регулировать температуру тела и справляться как с холодом, так и с жарой. Эти рептилии не просто подчиняются климату — они взаимодействуют с ним, находя свои способы выживать и процветать.

Уточнения

Тайна — скрытая информация, раскрытие которой связано с определёнными трудностями либо нежелательно для её владельца.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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