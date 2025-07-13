Доисторический великан возвращается: как генетики оживляют вымершее существо, которого боялись воины

Учёные пытаются вернуть гигантского моа ростом 3,6 метра — BBC Wildlife

4:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Огромные, нелетающие и давно исчезнувшие: моа — доисторические птицы, когда-то обитавшие в Новой Зеландии, — могут снова появиться на Земле. Биотехнологическая компания Colossal, уже известная проектами по воссозданию мамонтов и додо, теперь нацелилась на возвращение всех девяти видов моа, включая самого большого из них — гигантского моа Южного острова высотой до 3,6 метра и весом около 230 килограммов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Моа в дикой природе

Как вымерли моа — и кто виноват

Моа вымерли около 600 лет назад, вскоре после прибытия полинезийских переселенцев в XIII-XIV веках. Основными причинами исчезновения стали интенсивная охота и разрушение среды обитания. Эти огромные птицы не имели естественных врагов, пока на островах не появились люди, что сделало их лёгкой добычей. Уже к XV веку моа исчезли полностью.

Компания Colossal, базирующаяся в США, известна благодаря смелым планам по "воскрешению" шерстистого мамонта и додо. Теперь в их списке — моа. План состоит в том, чтобы использовать методику редактирования ДНК и создать птиц, максимально похожих на исчезнувших предков. Для этого уже началась работа по расшифровке геномов всех девяти видов моа. Исследования ведутся в сотрудничестве с Исследовательским центром Нгаи Таху при Университете Кентербери на Южном острове Новой Зеландии.

Первые результаты секвенирования ДНК ожидаются к лету 2026 года. На их основе планируется отредактировать геном ближайших ныне живущих родственников моа — птиц тинаму, обитающих в Южной и Центральной Америке, а также эму.

Метод: не клонирование, а редактирование

Учёные не планируют создавать точную копию моа, а скорее реконструировать его через ДНК-близких видов. Метод аналогичен проекту по возрождению додо: в его основе лежит изменение генома никобарского голубя. В случае моа предполагается, что наибольшее генетическое сходство у них с тинаму и эму, хотя эти птицы заметно меньше и обладают иными повадками.

Восстановленные птицы будут рождены не в результате клонирования, а как результат "перепрограммированной" эволюции.

Сомнения учёных и поддержка маори

Несмотря на впечатляющие технологические амбиции, учёные-экологи выражают сомнение в полезности подобных проектов. По их мнению, "возрождение" вымерших видов — это скорее маркетинговый трюк, чем реальное восстановление природы. Они предупреждают, что воссозданные животные не будут обладать поведенческими, экологическими и генетическими характеристиками настоящих моа, а также могут нарушить уже существующие экосистемы.

Однако проект получил поддержку со стороны маори, коренных народов Новой Зеландии. Профессор, директор центра Нгаи Таху Майк Стивенс считает, что участие в проекте позволит коренным сообществам реализовать свои традиционные ценности и лидерские функции, совмещая экологические и экономические интересы.

Возвращение моа — это не просто научный вызов, но и попытка переосмыслить роль человека в исчезновении видов. Представители Colossal утверждают, что проекты по "воскрешению" животных поднимают важные вопросы об ответственности человечества в эпоху антропоценa — времени, когда влияние человека на планету стало доминирующим.

Будут ли возрождённые моа теми же птицами, что и 600 лет назад? Вряд ли. Но сам процесс — от чтения древнего ДНК до появления живого существа — открывает новые горизонты в биотехнологиях и этике.

Уточнения

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

