Забудьте про постоянные уборки: как найти наполнитель, который оставляет лоток чистым до 30 дней

Наполнитель для кошачьего туалета не требует частой замены: советы по выбору

4:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для владельцев кошек нет ничего более важного, чем поддержание чистоты и свежести в лотке питомца. В небольших квартирах даже слабый запах может быстро распространиться по всему дому, и кошки, особенно привередливые, могут отказаться от использования грязного туалета. Правильно подобранный наполнитель поможет решить эту проблему, сохраняя запахи под контролем и обеспечивая комфорт вашему питомцу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошачий лоток

Давайте разберёмся, как выбрать идеальный наполнитель, который можно будет менять раз в месяц.

Натуральные абсорбенты — залог чистоты и свежести

Выбирая наполнитель, обратите внимание на те, что содержат натуральные абсорбенты, такие как активированный уголь или глина. Эти компоненты отлично впитывают влагу и нейтрализуют неприятные запахи, не нанося вреда кошке или окружающей среде.

Преимущества

Эффективно поглощают влагу.

Не вредят здоровью питомца.

Экологически безопасны.

Попробуйте наполнитель с гранулами активированного угля, который не только поглощает влагу, но и оставляет лоток свежим намного дольше, чем обычные варианты.

Ароматизация: как не переборщить с запахом

Ароматизированные наполнители — отличное средство для того, чтобы скрыть запахи и создать приятную атмосферу в доме. Однако следует подходить к их выбору с осторожностью, так как слишком яркие и сильные запахи могут раздражать кошку или даже вызвать аллергические реакции.

Что искать

Мягкие, ненавязчивые ароматы, которые раскрываются только при контакте с жидкостью.

Натуральные компоненты для мягкой ароматизации.

Мягкие ароматы трав или свежести помогут создать комфортную атмосферу, не раздражая обоняние вашего питомца.

Как часто нужно менять наполнитель

Независимо от того, насколько качественный наполнитель вы выберете, его нужно регулярно менять. Как часто? Всё зависит от типа наполнителя и количества кошек в доме.

Комкующиеся наполнители

Удаляйте комки ежедневно.

Добавляйте свежий наполнитель по мере необходимости.

Полная замена — раз в 2-3 недели.

Впитывающие наполнители

Перемешивайте ежедневно.

Частичная замена (1/3 объема) — раз в 3-4 дня.

Полная замена — раз в 7-10 дней.

Также не забывайте проводить полную уборку и дезинфекцию лотка хотя бы раз в месяц.

Силикагелевые наполнители — долговечность и удобство

Силикагелевые наполнители — это маленькие прозрачные гранулы, которые эффективно впитывают жидкость и контролируют запахи. Они намного дольше сохраняют чистоту и сухость лотка, чем традиционные наполнители, а их пылеобразование минимально.

Преимущества

Меняются реже — раз в 3-4 недели.

Не прилипают к шерсти питомца, что важно для длинношёрстных кошек.

Могут издавать лёгкий шум при закапывании, поэтому подходят не всем питомцам.

Слой наполнителя в лотке — секрет долгосрочной чистоты

Чтобы запахи не проникали в помещение, важно поддерживать оптимальный уровень наполнителя в лотке. Слишком тонкий слой — и неприятные ароматы быстро распространится по дому. Оптимальная толщина слоя наполнителя составляет 5-7 см. Это обеспечит эффективную работу как комкующихся, так и впитывающих наполнителей.

Как поддерживать свежесть

Ежедневно удаляйте комки и твердые отходы с помощью совка.

Поддерживайте слой наполнителя толщиной 5-7 см.

Своевременное удаление отходов и поддержание слоя наполнителя помогут поддерживать чистоту и свежесть в лотке.

Важность регулярной замены наполнителя

Не забывайте, что правильный выбор наполнителя — это не только способ избавиться от неприятных запахов, но и залог комфорта вашего питомца. Важно своевременно менять наполнитель, поддерживать оптимальный слой и проводить полную очистку лотка хотя бы раз в месяц. Тогда ваш питомец будет чувствовать себя комфортно, а запахи не будут распространяться по дому.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

