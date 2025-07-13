Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный выбор масла может стать причиной масложора на новых машинах
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Как засолить огурцы без кипячения: быстрый метод, который идеально подходит для жаркого лета
Как неправильно удобрение может негативно сказаться на перцах
Здесь Норвегия дикая и настоящая: куда ехать, если вы хотите увидеть настоящие фьорды
Лариса Гузеева призналась, что пользуется фотошопом
5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
Фицо: Словакия никогда не поддержит запрет на импорт российских энергоресурсов в ЕС
Перловка стабилизирует уровень сахара и снижает давление

Рогатый крикун: птица с суперспособностями, которая пугает всех своим криком и рогом

Что скрывается за внешностью рогатого крикуна: особенности и загадки птицы
4:47
Зоосфера

Когда вы думаете о странных и удивительных птицах, рогатый крикун, без сомнений, попадает в этот список. Эта необычная птица из Южной Америки не только выглядит как нечто мистическое, но и обладает целым рядом уникальных особенностей, которые делают её настоящим чудом природы. Узнайте, что скрывается за её странным криком, уникальной анатомией и эксцентричным поведением.

Рогатый крикун
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Carlos Caicedo Hernández, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рогатый крикун

Кто такой рогатый крикун

Рогатый крикун (Anhima cornuta) — это птица, которая поражает своей внешностью и поведением. Несмотря на то что её часто называют "сатанинской индейкой" за громкий и странный крик, она принадлежит к семейству крикунов, куда также входят другие виды с необычными характеристиками.

  • Происхождение имени: название "рогатый" связано с уникальным "рогом" на голове птицы, который представляет собой не кость, а хрящ. Рог придаёт птице устрашающий вид, хотя на самом деле он служит исключительно для демонстрации, а не как оружие.
  • Как её называют в других странах: в Эквадоре рогатого крикуна называют "эль клон-клон", что является звукоподражательным названием, которое отражает характерный крик птицы. В Колумбии, в муниципалитете Араука, эта птица является тотемным видом.

Странные особенности рогатого крикуна

Рог как символ, а не оружие

  • Рог рогатого крикуна — это не просто декоративная деталь. Он представляет собой хрящевой отросток, длина которого редко превышает 10 см. Интересно, что рог может обламываться, поскольку он не прикреплён слишком крепко к черепу. Птица использует этот рог для демонстрации своей силы и статуса, что особенно заметно во время ухаживания.

Шпоры на крыльях

  • Необычная особенность этой птицы — шпоры, которые расположены на крыльях, а не на ногах, как у большинства других птиц. Шпоры являются острыми костяными шипами, которые используются для защиты территории и гнезда. У самцов шпоры особенно длинные, достигая до 6 см, что делает их внушительным оружием в борьбе за доминирование.

Полые кости и воздушные карманы

  • Рогатые крикуны обладают полыми костями и уникальной системой воздушных карманов под кожей. Эти особенности делают их костяк лёгким, а самих птиц — подвижными и способными парить на большие расстояния. Полые кости позволяют крикунам создавать определённые звуки, такие как шуршание пузырчатой плёнки, которое возникает при движении птицы.

Звуки рогатого крикуна: как звучит этот экзотический крик

Рогатые крикуны издают громкий, напоминающий гудение резинового ножного насоса звук, сопровождаемый частыми иками. Этот звук довольно характерен для этой птицы и служит для привлечения партнёров и общения с сородичами. Вдобавок, их движения сопровождаются треском, похожим на звук пузырчатой плёнки, сминаемой в руке.

  • Звуковые особенности: Крики рогатого крикуна — не просто громкие звуки, но и важная часть их общения в природе. Они используют эти звуки для обозначения своего присутствия и взаимодействия с другими птицами.

Где обитают рогатые крикуны

Рогатые крикуны предпочитают влажные луга и всегда находятся вблизи мелководья, на которых обитают густые болота и берега озёр. Эти птицы любят зону, где сочетаются водная среда и влажные травянистые участки, что даёт им доступ к пище и укрытию от хищников.

Почему рогатые крикуны так странны

Рогатые крикуны — это не просто странные на вид птицы. Они обладают уникальными чертами, которые позволяют им выживать и адаптироваться к различным условиям окружающей среды:

  • Адаптация к среде обитания: полые кости и воздушные карманы позволяют этим птицам не только быть лёгкими, но и лучше управлять звуками, создавая громкие и запоминающиеся "крики" для общения.
  • Защита с помощью шпор: несмотря на свою внешнюю хрупкость, рогатые крикуны имеют эффективное оружие для защиты своей территории и гнезда — шпоры на крыльях.

Рогатый крикун — это не просто экзотическая птица, это целый набор уникальных особенностей, от хрящевого рога до необычных звуков и специфической анатомии. Эти птицы являются яркими представителями удивительного мира пернатых существ и демонстрируют, как природа находит нестандартные решения для выживания.

Уточнения

Рога́тая паламеде́я (лат. Anhima cornuta) — птица из семейства паламедей, единственный вид монотипного рода Anhima.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Лариса Гузеева призналась, что пользуется фотошопом
5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
Фицо: Словакия никогда не поддержит запрет на импорт российских энергоресурсов в ЕС
Перловка стабилизирует уровень сахара и снижает давление
Что скрывается за внешностью рогатого крикуна: особенности и загадки птицы
Необычные методы подкормки роз: что приготовить для буйного цветения
Электронные помощники в городе не оправдывают свою стоимость, считают эксперты
Опытные программисты растеряны: ИИ не ускоряет работу, а замедляет
Тувалу — страна, которая в будущем может уйти под воду. Полезные советы для туристов от Аманды Кофи
Юристы объяснили цель оферты Nasim Bahr Kish по выкупу акций Астраханского порта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.